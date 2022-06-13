Đùi gà chiên mắm mặn ngọt - Ăn cùng cơm siêu cuốn!

Làm chảo gà chiên mắm, óng ánh gia vị, thơm ngon

Đùi Gà Chiên Nước Mắm

Nguyên liệu:

2 đùi gà góc tư

15gr bơ lạt

30gr tỏi băm

40gr đường

40ml nước mắm

40ml nước lọc

Cách làm:



- Đùi gà rửa sạch rồi lau khô.

- Dùng dao cắt chạy dọc theo phần xương đùi, dùng mũi dao cẩn thận tách phần thịt ra khỏi phần xương.

- Bắc chảo lên bếp, để mặt da gà áp xuống mặt chảo, bật bếp lên ở lửa nhỏ.

- Khi da đã giòn, vàng đều thì lật lại, chiên mặt thịt cho tới khi chín hẳn

- Khi thịt gà đã chín thì cho ra đĩa, cho bơ lạt vào, khi bơ tan ra sủi bọt thì cho tỏi băm vào phi cho thơm.

- Thêm đường, nước, nước mắm vào, đun sôi để xốt hơi kẹo lại thì cho thịt gà vào đảo đều cho thấm.

- Xốt đã kẹo, gà đã áo đều xốt thì rắc chút hành lá lên rồi thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Frank Pham

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