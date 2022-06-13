Đùi gà chiên mắm mặn ngọt - Ăn cùng cơm siêu cuốn!

Làm chảo gà chiên mắm, óng ánh gia vị, thơm ngon
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Đùi Gà Chiên Nước Mắm
Nguyên liệu:
- 2 đùi gà góc tư
- 15gr bơ lạt
- 30gr tỏi băm
- 40gr đường
- 40ml nước mắm
- 40ml nước lọc
Cách làm:
- Đùi gà rửa sạch rồi lau khô.
- Dùng dao cắt chạy dọc theo phần xương đùi, dùng mũi dao cẩn thận tách phần thịt ra khỏi phần xương.
- Bắc chảo lên bếp, để mặt da gà áp xuống mặt chảo, bật bếp lên ở lửa nhỏ.
- Khi da đã giòn, vàng đều thì lật lại, chiên mặt thịt cho tới khi chín hẳn
- Khi thịt gà đã chín thì cho ra đĩa, cho bơ lạt vào, khi bơ tan ra sủi bọt thì cho tỏi băm vào phi cho thơm.
- Thêm đường, nước, nước mắm vào, đun sôi để xốt hơi kẹo lại thì cho thịt gà vào đảo đều cho thấm.
- Xốt đã kẹo, gà đã áo đều xốt thì rắc chút hành lá lên rồi thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Frank Pham