Đùi gà chiên mắm mặn ngọt - Ăn cùng cơm siêu cuốn!

Món ngon mỗi ngày 13/06/2022 10:47

Làm chảo gà chiên mắm, óng ánh gia vị, thơm ngon

Đùi Gà Chiên Nước Mắm

Đùi gà chiên mắm mặn ngọt - Ăn cùng cơm siêu cuốn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 đùi gà góc tư 
  • 15gr bơ lạt 
  • 30gr tỏi băm 
  • 40gr đường 
  • 40ml nước mắm 
  • 40ml nước lọc

Cách làm:

- Đùi gà rửa sạch rồi lau khô.

- Dùng dao cắt chạy dọc theo phần xương đùi, dùng mũi dao cẩn thận tách phần thịt ra khỏi phần xương. 

 

Đùi gà chiên mắm mặn ngọt - Ăn cùng cơm siêu cuốn! - Ảnh 2

 

- Bắc chảo lên bếp, để mặt da gà áp xuống mặt chảo, bật bếp lên ở lửa nhỏ. 

 

Đùi gà chiên mắm mặn ngọt - Ăn cùng cơm siêu cuốn! - Ảnh 3

 

- Khi da đã giòn, vàng đều thì lật lại, chiên mặt thịt cho tới khi chín hẳn

- Khi thịt gà đã chín thì cho ra đĩa, cho bơ lạt vào, khi bơ tan ra sủi bọt thì cho tỏi băm vào phi cho thơm.

- Thêm đường, nước, nước mắm vào, đun sôi để xốt hơi kẹo lại thì cho thịt gà vào đảo đều cho thấm. 

- Xốt đã kẹo, gà đã áo đều xốt thì rắc chút hành lá lên rồi thưởng thức thôi

 

Đùi gà chiên mắm mặn ngọt - Ăn cùng cơm siêu cuốn! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Frank Pham

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