Sáng nay ăn gì: Bún nước tương dễ chế biến - Đơn giản nhưng là sự hòa quyện ngon khó tưởng!

Món ngon mỗi ngày 13/06/2022 07:21

Nước tương pha tỏi ớt cay cay mặn ngọt, đậu và topping ăn kèm chất lượng, tưởng đơn giản nhưng ăn siêu nghiền

BÚN NƯỚC TƯƠNG

Sáng nay ăn gì: Bún nước tương dễ chế biến - Đơn giản nhưng là sự hòa quyện ngon khó tưởng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 bìa đậu hủ non
  • 1/2 củ đậu/sắn
  • 1 cái trứng gà
  • Nấm mèo, hành lá
  • 1 muỗng cafe dầu ăn
  • 1 muỗng cafe hành, tỏi băm
  • 1 nhúm muối nhỏ
  • 1 ít tiêu

Cách làm:

  • Sơ chế:

- Đậu hủ non rửa sạch, nghiền nát rồi ép cho khô nước.

- Củ đậu bào sợi, chần qua nước sôi, sau đó vắt thật ráo nước.

- Nấm mèo ngâm nở, rửa sạch rồi cắt nhỏ.

- Cho tất cả nguyên liệu vào. Trộn đều để nguyên liệu và gia vị quyện đều. Sau đó vo hỗn hợp trên thành viên tròn vừa ăn.

 

 

- Pha nước xốt:

  • Tỏi, ớt, đậu phộng, mè rang 
  • 2 muỗng đường
  • 10 muỗng nước tương
  • 1 muỗng nước cốt chanh
  • 3 muỗng nước lọc

- Cho tỏi, ớt, đậu phộng, mè rang, đường vào cối giã nhuyễn. Sau đó cho nước cốt chanh và nước lọc, nước tương vào khuấy đều.

  • Trình bày:

- Cho bún và các loại topping, thêm chả giò nếu thích. Rưới xốt và thưởng thức

Sáng nay ăn gì: Bún nước tương dễ chế biến - Đơn giản nhưng là sự hòa quyện ngon khó tưởng! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Ni Nguyễn

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