Sáng nay ăn gì: Bún nước tương dễ chế biến - Đơn giản nhưng là sự hòa quyện ngon khó tưởng!

Nước tương pha tỏi ớt cay cay mặn ngọt, đậu và topping ăn kèm chất lượng, tưởng đơn giản nhưng ăn siêu nghiền
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BÚN NƯỚC TƯƠNG
Nguyên liệu:
- 1 bìa đậu hủ non
- 1/2 củ đậu/sắn
- 1 cái trứng gà
- Nấm mèo, hành lá
- 1 muỗng cafe dầu ăn
- 1 muỗng cafe hành, tỏi băm
- 1 nhúm muối nhỏ
- 1 ít tiêu
Cách làm:
- Sơ chế:
- Đậu hủ non rửa sạch, nghiền nát rồi ép cho khô nước.
- Củ đậu bào sợi, chần qua nước sôi, sau đó vắt thật ráo nước.
- Nấm mèo ngâm nở, rửa sạch rồi cắt nhỏ.
- Cho tất cả nguyên liệu vào. Trộn đều để nguyên liệu và gia vị quyện đều. Sau đó vo hỗn hợp trên thành viên tròn vừa ăn.
- Pha nước xốt:
- Tỏi, ớt, đậu phộng, mè rang
- 2 muỗng đường
- 10 muỗng nước tương
- 1 muỗng nước cốt chanh
- 3 muỗng nước lọc
- Cho tỏi, ớt, đậu phộng, mè rang, đường vào cối giã nhuyễn. Sau đó cho nước cốt chanh và nước lọc, nước tương vào khuấy đều.
- Trình bày:
- Cho bún và các loại topping, thêm chả giò nếu thích. Rưới xốt và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ni Nguyễn