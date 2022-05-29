Mì trộn bò viên - Dễ làm, đơn giản và nhanh gọn!

Món ngon mỗi ngày 29/05/2022 10:51

Mì trộn đậm đà, mì vừa chín tới, bò viên dai dai. Húp kèm nước súp ngọt thanh tuyệt hảo

MÌ TRỘN BÒ VIÊN

Mì trộn bò viên - Dễ làm, đơn giản và nhanh gọn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 gói mì Miliket
  • 4 viên bò viên
  • Thịt bò tái
  • 4 cái nấm đông cô 
  • Cải thìa/ cải ngọt, cải ngòng, cải ná
  • Rau ngò gai, quế
  • Hành tím, hánh lá, tỏi & hành phi
  • Gia vị: Tương đen, ớt sa tế, đường, muối, hạt nêm/ bột ngọt, tiêu đen

Cách làm:

- Chuẩn bị một ít nước sôi để trụng mì và cải thìa.

  • Nước súp:

- Phi thơm phần tỏi - hành tím, sau đó cho tiếp phần nấm đông cô đã ngâm mềm và bò viên vào xào sơ.

- Cho tiếp 1 chén nước lọc vào nấu cho đến khi phần nước này sôi lên và bắt đầu nêm gia vị:

  •  ½ muỗng cafe đường
  •  ¼ muỗng cafe muối
  •  ¼ muỗng cafe hạt nêm 
Mì trộn bò viên - Dễ làm, đơn giản và nhanh gọn! - Ảnh 2
  • Trộn mì:

- Mì sau khi trụng qua nước sôi, cho ngay vào tô và thêm vào 1 muỗng tương đen + ½-1 muỗng cafe sa tế và 1 ít dầu mè. Trộn đều hỗn hợp

- Xếp cải thìa, bò viên và nấm đông cô lên mặt

- Thêm hành phi, hành lá tùy ý

- Thịt bò cho vào chén, đổ phần nước dùng nóng sôi vào. Thêm trứng lòng đào tùy ý, rắc tiêu, hành lá và thưởng thức

- Chuẩn bị thêm ít rau ngò gai, quế… ăn kèm

 

 

Mì trộn bò viên - Dễ làm, đơn giản và nhanh gọn! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Eric Nguyen

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