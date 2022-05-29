Mì trộn bò viên - Dễ làm, đơn giản và nhanh gọn!

Mì trộn đậm đà, mì vừa chín tới, bò viên dai dai. Húp kèm nước súp ngọt thanh tuyệt hảo
- Thịt cuộn quýt chiên xù - Hòa quyện giòn béo, chua ngọt mọng nước kích thích vị giác!
- Cá chẽm xốt chua ngọt - Món ngon cho trẻ biếng ăn cá!
MÌ TRỘN BÒ VIÊN
Nguyên liệu:
- 1 gói mì Miliket
- 4 viên bò viên
- Thịt bò tái
- 4 cái nấm đông cô
- Cải thìa/ cải ngọt, cải ngòng, cải ná
- Rau ngò gai, quế
- Hành tím, hánh lá, tỏi & hành phi
- Gia vị: Tương đen, ớt sa tế, đường, muối, hạt nêm/ bột ngọt, tiêu đen
Cách làm:
- Chuẩn bị một ít nước sôi để trụng mì và cải thìa.
- Nước súp:
- Phi thơm phần tỏi - hành tím, sau đó cho tiếp phần nấm đông cô đã ngâm mềm và bò viên vào xào sơ.
- Cho tiếp 1 chén nước lọc vào nấu cho đến khi phần nước này sôi lên và bắt đầu nêm gia vị:
- ½ muỗng cafe đường
- ¼ muỗng cafe muối
- ¼ muỗng cafe hạt nêm
- Trộn mì:
- Mì sau khi trụng qua nước sôi, cho ngay vào tô và thêm vào 1 muỗng tương đen + ½-1 muỗng cafe sa tế và 1 ít dầu mè. Trộn đều hỗn hợp
- Xếp cải thìa, bò viên và nấm đông cô lên mặt
- Thêm hành phi, hành lá tùy ý
- Thịt bò cho vào chén, đổ phần nước dùng nóng sôi vào. Thêm trứng lòng đào tùy ý, rắc tiêu, hành lá và thưởng thức
- Chuẩn bị thêm ít rau ngò gai, quế… ăn kèm
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen