Mì trộn bò viên - Dễ làm, đơn giản và nhanh gọn!

Mì trộn đậm đà, mì vừa chín tới, bò viên dai dai. Húp kèm nước súp ngọt thanh tuyệt hảo

MÌ TRỘN BÒ VIÊN

Nguyên liệu:

1 gói mì Miliket

4 viên bò viên

Thịt bò tái

4 cái nấm đông cô

Cải thìa/ cải ngọt, cải ngòng, cải ná

Rau ngò gai, quế

Hành tím, hánh lá, tỏi & hành phi

Gia vị: Tương đen, ớt sa tế, đường, muối, hạt nêm/ bột ngọt, tiêu đen

Cách làm:

- Chuẩn bị một ít nước sôi để trụng mì và cải thìa.

Nước súp:

- Phi thơm phần tỏi - hành tím, sau đó cho tiếp phần nấm đông cô đã ngâm mềm và bò viên vào xào sơ.

- Cho tiếp 1 chén nước lọc vào nấu cho đến khi phần nước này sôi lên và bắt đầu nêm gia vị:

½ muỗng cafe đường

¼ muỗng cafe muối

¼ muỗng cafe hạt nêm

Trộn mì:

- Mì sau khi trụng qua nước sôi, cho ngay vào tô và thêm vào 1 muỗng tương đen + ½-1 muỗng cafe sa tế và 1 ít dầu mè. Trộn đều hỗn hợp

- Xếp cải thìa, bò viên và nấm đông cô lên mặt

- Thêm hành phi, hành lá tùy ý

- Thịt bò cho vào chén, đổ phần nước dùng nóng sôi vào. Thêm trứng lòng đào tùy ý, rắc tiêu, hành lá và thưởng thức

- Chuẩn bị thêm ít rau ngò gai, quế… ăn kèm

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mi-tron-bo-vien-de-lam-don-gian-va-nhanh-gon-468306.html