Bún mắm nêm tai heo Đà Nẵng - Sự hòa quyện giữa các nguyên liệu, ăn là chỉ có nghiền!

Món ngon mỗi ngày 30/05/2022 09:11

Mắm nêm pha vừa vị, tai heo luộc giòn sần sật, ăn kèm bún và rau ngon khó cưỡng

BÚN MẮM NÊM ĐÀ NẴNG

Bún mắm nêm tai heo Đà Nẵng - Sự hòa quyện giữa các nguyên liệu, ăn là chỉ có nghiền! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

 

  • Mắm nêm
  • Thịt ba chỉ/ tai heo
  • Đu đủ/ xoài xanh
  • Mít non
  • Đậu phộng rang
  • Rau xanh, chả cây, nem chua
  • Bún tươi

Cách làm:

Làm mắm nêm:

  • 4 muỗng canh mắm nêm cá cơm/ mắm cá thu
  • 2 muỗng canh nước sôi
  • ½ trái thơm
  • 2 muỗng canh đường
  • Tỏi - ớt 
Bún mắm nêm tai heo Đà Nẵng - Sự hòa quyện giữa các nguyên liệu, ăn là chỉ có nghiền! - Ảnh 2

 

  • Thịt ba chỉ/ tai heo:

- Thịt ba chỉ luộc trong nước sôi từ 15-20 phút cùng 1 ít rượu trắng và 1 muỗng cafe muối để thịt thơm hơn

- Thịt sau khi luộc, ngâm vào nước lạnh khoảng 7-10 phút rồi cắt thành từng lát mỏng

 

Bún mắm nêm tai heo Đà Nẵng - Sự hòa quyện giữa các nguyên liệu, ăn là chỉ có nghiền! - Ảnh 3

  • Mít non:

- Mít non gọt bỏ phần vỏ xanh rồi rửa qua nước có bỏ thêm vài lát chanh/ ít giấm chua để mít không bị đen.

- Cắt khúc rồi luộc mít trong nước sôi từ 7-10 phút, sau đó vớt ra cho vào nước lạnh và xé nhỏ

  • Đu đủ xanh:

- Gọt vỏ và bào mỏng, ngâm qua nước cho thêm ½ muỗng cafe muối để loại bớt nhựa và giữ độ giòn.

 

Bún mắm nêm tai heo Đà Nẵng - Sự hòa quyện giữa các nguyên liệu, ăn là chỉ có nghiền! - Ảnh 4

  • Rau Xanh: Xà lách, cải non, ngò rí, rau chuối, giá đỗ và ít húng lủi
  • Chả cây, nem chua cắt khúc.
Bún mắm nêm tai heo Đà Nẵng - Sự hòa quyện giữa các nguyên liệu, ăn là chỉ có nghiền! - Ảnh 5
  • Trình bày:

- Cho rau xanh và bún tươi vào tô. Xếp thịt luộc, mít non, nem chả và thịt heo quay lên trên. Rồi thêm 1 ít dầu màu điều, đậu phộng rang và hành phi. Dọn kèm với mắm nêm là có thể thưởng thức rồi 

 

Bún mắm nêm tai heo Đà Nẵng - Sự hòa quyện giữa các nguyên liệu, ăn là chỉ có nghiền! - Ảnh 6

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Eric Nguyen

 

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