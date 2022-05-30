Bún mắm nêm tai heo Đà Nẵng - Sự hòa quyện giữa các nguyên liệu, ăn là chỉ có nghiền!

Mắm nêm pha vừa vị, tai heo luộc giòn sần sật, ăn kèm bún và rau ngon khó cưỡng
- Heo quay giòn da rôm rốp - Cắn miếng nào đã miếng nấy!
- Làm miếng thịt đông ăn với cơm nóng mùa hè - Lạnh lạnh, mát mát thích mê!
BÚN MẮM NÊM ĐÀ NẴNG
Nguyên liệu:
- Mắm nêm
- Thịt ba chỉ/ tai heo
- Đu đủ/ xoài xanh
- Mít non
- Đậu phộng rang
- Rau xanh, chả cây, nem chua
- Bún tươi
Cách làm:
- Làm mắm nêm:
- 4 muỗng canh mắm nêm cá cơm/ mắm cá thu
- 2 muỗng canh nước sôi
- ½ trái thơm
- 2 muỗng canh đường
- Tỏi - ớt
- Thịt ba chỉ/ tai heo:
- Thịt ba chỉ luộc trong nước sôi từ 15-20 phút cùng 1 ít rượu trắng và 1 muỗng cafe muối để thịt thơm hơn
- Thịt sau khi luộc, ngâm vào nước lạnh khoảng 7-10 phút rồi cắt thành từng lát mỏng
- Mít non:
- Mít non gọt bỏ phần vỏ xanh rồi rửa qua nước có bỏ thêm vài lát chanh/ ít giấm chua để mít không bị đen.
- Cắt khúc rồi luộc mít trong nước sôi từ 7-10 phút, sau đó vớt ra cho vào nước lạnh và xé nhỏ
- Đu đủ xanh:
- Gọt vỏ và bào mỏng, ngâm qua nước cho thêm ½ muỗng cafe muối để loại bớt nhựa và giữ độ giòn.
- Rau Xanh: Xà lách, cải non, ngò rí, rau chuối, giá đỗ và ít húng lủi
- Chả cây, nem chua cắt khúc.
- Trình bày:
- Cho rau xanh và bún tươi vào tô. Xếp thịt luộc, mít non, nem chả và thịt heo quay lên trên. Rồi thêm 1 ít dầu màu điều, đậu phộng rang và hành phi. Dọn kèm với mắm nêm là có thể thưởng thức rồi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen