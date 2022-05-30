Bún mắm nêm tai heo Đà Nẵng - Sự hòa quyện giữa các nguyên liệu, ăn là chỉ có nghiền!

- Làm mắm nêm:

4 muỗng canh mắm nêm cá cơm/ mắm cá thu

2 muỗng canh nước sôi

½ trái thơm

2 muỗng canh đường

Tỏi - ớt

Thịt ba chỉ/ tai heo:

- Thịt ba chỉ luộc trong nước sôi từ 15-20 phút cùng 1 ít rượu trắng và 1 muỗng cafe muối để thịt thơm hơn

- Thịt sau khi luộc, ngâm vào nước lạnh khoảng 7-10 phút rồi cắt thành từng lát mỏng

Mít non:

- Mít non gọt bỏ phần vỏ xanh rồi rửa qua nước có bỏ thêm vài lát chanh/ ít giấm chua để mít không bị đen.

- Cắt khúc rồi luộc mít trong nước sôi từ 7-10 phút, sau đó vớt ra cho vào nước lạnh và xé nhỏ

Đu đủ xanh:

- Gọt vỏ và bào mỏng, ngâm qua nước cho thêm ½ muỗng cafe muối để loại bớt nhựa và giữ độ giòn.

Rau Xanh: Xà lách, cải non, ngò rí, rau chuối, giá đỗ và ít húng lủi

Chả cây, nem chua cắt khúc.

Trình bày:

- Cho rau xanh và bún tươi vào tô. Xếp thịt luộc, mít non, nem chả và thịt heo quay lên trên. Rồi thêm 1 ít dầu màu điều, đậu phộng rang và hành phi. Dọn kèm với mắm nêm là có thể thưởng thức rồi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen