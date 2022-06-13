Canh kim chi thịt bò hấp dẫn, ăn kèm cơm trắng nóng hổi, thơm phức!

Nguyên liệu dễ kiếm, kim chi chua vừa đủ. Làm canh kim chi đơn giản, nhanh gọn, ăn không ngấy
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CANH KIM CHI THỊT BÒ HÀN QUỐC
Nguyên liệu:
- 500gr kim chi cải thảo
- 200gr thịt bò/ thịt heo
- 100gr nấm kim châm
- 1 muỗng canh dầu mè Hàn Quốc
- 2 muỗng cafe ớt bột Hàn Quốc
- 500ml nước lọc
- 100ml nước kim chi
- 1 muỗng canh nước tương
- Tỏi băm, hành boa rô, tiêu đen
- 2 miếng đậu phụ
Cách làm:
- Hành boarô rửa sạch, cắt miếng nhỏ, kim chi cắt thành miếng nhỏ vừa ăn.
- Thịt bò/ heo rửa nước muối khử mùi tanh, cắt lát mỏng.
- Đậu phụ rửa sạch, cắt miếng vừa ăn.
- Phi thơm 1 ít tỏi băm, sau đó thêm kim chi vào xào chung, xào cho kim chi săn lại thì đổ 500ml nước lọc và 100ml nước kim chi vào nồi nấu.
- Đun sôi khoảng 10-15 phút, vớt bọt nếu có và thả thịt bò vào, nêm dầu mè, ớt bột, nước tương vào nồi canh kim chi. Nêm nếm vừa khẩu vị gia đình
- Thêm đậu phụ, nấm kim châm và hành lá, sau đó tắt bếp và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Kiều Nguyễn