Bún cá Kiên Giang thơm ngon, đậm đà - Topping chất lượng, siêu đã!

- Cá lóc làm sạch, để ruột. Chia các thành 3 phần.

- Rửa sạch xương heo và các loại rau

Nấu nước dùng:

- Cho xương heo nấu với nước. Nấu đến khi nước sôi khoảng 2 phút thì cho xương heo ra rổ, rửa sạch lại một lần nữa.

- Cho xương heo, khô mực, mía, củ hành tím đã nướng và phần rễ của ngò rí vào nấu cùng với 2,5 lít nước, nấu với lửa nhỏ.

- Nấu trong vòng 2-2,5 tiếng đồng hồ.

Hấp cá lóc:

- Ướp cá lóc với ½ muỗng cafe muối + ½ muỗng cafe hạt nêm + ½ muỗng cafe tiêu xay

- Cho cá lóc vào hấp cách thuỷ, hấp đến khi cá chín.

- Lấy phần nước tươm ra từ cá hấp đỗ vào nồi nước dùng.

- Tách bỏ da cá và xương cá, chỉ lấy phần thịt cá.

- Phần xương các đã tách cho vào đun cùng với nước dùng.

Xào tôm:

- Tôm bóc vỏ, rạch một đường ngay lưng và bỏ sợi chỉ đen trên lưng.

- Phi thơm tỏi băm và hành tím băm.

- Cho tôm vào xào.

- Nêm vào: ½ muỗng muối + 2 muỗng đường + ½ muỗng bột ngọt + ½ muỗng hạt nêm + 1 muỗng nước mắm + 4 muỗng nước lọc.

- Xào đến khi nước sệt lại, nêm nếm vừa miệng

- Cho vào một ít dầu điều để tạo màu.

Rau ăn kèm:

- Rau muống, bắp chuối bàu mỏng cho vào ngâm với thau nước có chút chanh và muối để rau không bị đen.

Lọc, nêm nếm gia vị cho nước dùng:

- Sau khi đun nước dùng, lọc nước dùng qua rây và cho vào cái nồi khác, để nước dùng trong hơn. Tiếp tục nấu nước dùng và nêm nếm cho vừa khẩu vị

Trang trí và ăn thôi:

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi