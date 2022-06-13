Bánh bao xá xíu ngập nhân, hương vị thơm ngon!

Món ngon mỗi ngày 13/06/2022 09:40

Xá xíu làm nhân bánh bao, ngọt ngọt, mềm xốp, đã thèm

Bánh Bao Xá Xíu

Bánh bao xá xíu ngập nhân, hương vị thơm ngon! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Phần Nhân:

  • 250gr thịt heo xá xíu
  • 75hr xốt xá xíu
  • 12ml dầu ăn
  • 1 tép tỏi, 2 củ hành tím
  • Trứng cút luộc
  • Gia vị: 1 muỗng canh nước tương, 10gr đường, 80ml nước lọc, 13gr bột bắp + 24ml nước

Phần Vỏ Bánh Bao:

  • 180gr bột mì số 8
  • 40gr đường
  • 5gr bột nổi, 5gr men nở
  • 85ml nước lọc
  • 13ml dầu ăn

Cách làm:

  • Phần nhân:

- Cho dầu, tỏi và hành băm vào chảo đảo đều, sau đó thêm thịt xá xíu thái nhỏ, xốt xá xíu, nước tương, đường, nước và bột bắp vào đảo đến khi được hỗn hợp nhân xốt sền sệt.

  • Phần vỏ bánh:

- Trộn bột mì, đường, bột nổi, men rồi cho nước và dầu ăn vào nhào đều đến khi thành một khối không dính tay. Để bột nghỉ 15 phút, sau đó dùng cán cán dẹt bột rồi cuộn lại thành cuộn dài cắt thành 8 miếng.

- Dùng cán cán dẹt 8 miếng bột nhỏ thành những miếng tròn rồi cho nhân vào giữa, gói bánh lại bọc kín tạo hình bánh bao rồi để nghỉ tiếp 30 phút. Sau đó cho bánh bao vào nồi hấp trong vòng 12 phút, lấy ra và thưởng thức thôi

 

Bánh bao xá xíu ngập nhân, hương vị thơm ngon! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Herman Huang

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