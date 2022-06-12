Trưa nay ăn gì: Cơm xúc xích hun khói nấu chỉ trong tích tắc, thích hợp với dân văn phòng!

Xúc xích chế biến gọn lẹ, cơm nấu chín chỉ trong 20 phút là đã có ngay bữa ăn
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Cơm Xúc Xích Hun Khói
Nguyên liệu:
5 tép tỏi
1 củ hành tây
1 củ cà rốt/ ớt chuông
Xúc xích/ lạp xưởng
3.7gr muối
2.5gr tiêu đen
3gr ớt bột Hàn Quốc
300gr gạo trắng
600ml nước luộc gà
250gr đậu hà lan
Rau mùi
Cách làm:
- Xúc xích thái thành miếng vừa ăn. Áp chảo cho vàng đều, để ráo dầu
- Tỏi, hành tây băm nhỏ, sau đó xào vừa chín
- Cho gạo, nước luộc gà và các nguyên liệu: xúc xích, cà rốt, tiêu, muối, bột ớt. Đảo cùng với tỏi, hành tây, ớt chuông nếu có.
- Cho lên bếp đun sôi, sau đó cho nhỏ lửa, nấu trong khoảng 20 phút.
- Thêm đậu hà lan vào, nấu thêm tầm 10 phút nữa là xong.
- Thêm rau mùi vào sau cùng, trộn đều và trình bày ra đĩa thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hoang Minh