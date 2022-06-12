Trưa nay ăn gì: Cơm xúc xích hun khói nấu chỉ trong tích tắc, thích hợp với dân văn phòng!

1 củ hành tây

1 củ cà rốt/ ớt chuông

Xúc xích/ lạp xưởng

3.7gr muối

2.5gr tiêu đen

3gr ớt bột Hàn Quốc

300gr gạo trắng

600ml nước luộc gà

250gr đậu hà lan

Rau mùi

Cách làm:

- Xúc xích thái thành miếng vừa ăn. Áp chảo cho vàng đều, để ráo dầu

- Tỏi, hành tây băm nhỏ, sau đó xào vừa chín

- Cho gạo, nước luộc gà và các nguyên liệu: xúc xích, cà rốt, tiêu, muối, bột ớt. Đảo cùng với tỏi, hành tây, ớt chuông nếu có.

- Cho lên bếp đun sôi, sau đó cho nhỏ lửa, nấu trong khoảng 20 phút.

- Thêm đậu hà lan vào, nấu thêm tầm 10 phút nữa là xong.

- Thêm rau mùi vào sau cùng, trộn đều và trình bày ra đĩa thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoang Minh