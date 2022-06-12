Trưa nay ăn gì: Cơm xúc xích hun khói nấu chỉ trong tích tắc, thích hợp với dân văn phòng!

Món ngon mỗi ngày 12/06/2022 12:15

Xúc xích chế biến gọn lẹ, cơm nấu chín chỉ trong 20 phút là đã có ngay bữa ăn

 Cơm Xúc Xích Hun Khói 

Trưa nay ăn gì: Cơm xúc xích hun khói nấu chỉ trong tích tắc, thích hợp với dân văn phòng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 5 tép tỏi

  • 1 củ hành tây 

  • 1 củ cà rốt/ ớt chuông

  • Xúc xích/ lạp xưởng 

  • 3.7gr muối

  • 2.5gr tiêu đen

  • 3gr ớt bột Hàn Quốc

  • 300gr gạo trắng

  • 600ml nước luộc gà

  • 250gr đậu hà lan

  • Rau mùi

    • Trưa nay ăn gì: Cơm xúc xích hun khói nấu chỉ trong tích tắc, thích hợp với dân văn phòng! - Ảnh 2

    Cách làm:

    - Xúc xích thái thành miếng vừa ăn. Áp chảo cho vàng đều, để ráo dầu

    - Tỏi, hành tây băm nhỏ, sau đó xào vừa chín

    - Cho gạo, nước luộc gà và các nguyên liệu: xúc xích, cà rốt, tiêu, muối, bột ớt. Đảo cùng với tỏi, hành tây, ớt chuông nếu có.

    - Cho lên bếp đun sôi, sau đó cho nhỏ lửa, nấu trong khoảng 20 phút.

     

    Trưa nay ăn gì: Cơm xúc xích hun khói nấu chỉ trong tích tắc, thích hợp với dân văn phòng! - Ảnh 3

     

    - Thêm đậu hà lan vào, nấu thêm tầm 10 phút nữa là xong.

    - Thêm rau mùi vào sau cùng, trộn đều và trình bày ra đĩa thôi

     

    Trưa nay ăn gì: Cơm xúc xích hun khói nấu chỉ trong tích tắc, thích hợp với dân văn phòng! - Ảnh 4

    Chúc mọi người làm thành công!

     

    Nguồn: Fb Hoang Minh

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