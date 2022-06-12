Mì kim chi hản sản phô mai - Mát mẻ làm tô mì cay siêu cấp chất lượng!

Mì cay nấu siêu ngon, đơn giản tại nhà
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MÌ HẢI SẢN KIM CHI PHÔ MAI
Nguyên liệu:
- Mì Hàn Quốc
- Tôm, mực
- Trứng gà
- Kim chi
- Ớt chuông
- Tương ớt Hàn Quốc
- Củ cải ngâm chua
- Phô mai mozzarella miếng
- Hành lá
- Mè rang
Cách làm:
- Sơ chế nguyên liệu:
- Tôm bóc vỏ, khía trên lưng một đường nhỏ để loại bỏ phần chỉ đen.
- Mực bỏ da, khía vảy rồng tùy ý
- Ớt chuông vàng cắt sợi dài, hành lá cắt xéo nhỏ.
- Trứng luộc lòng đào nếu thích
- Nấu nước dùng mì:
- Đun sôi nước, cho kim chi, tương ớt Hàn Quốc vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn
- Thả phần tôm, mực đã sơ chế vào. Tôm - mực chín thì vớt ra, giữ độ tươi giòn của hải sản
- Cho mì vào, nấu khoảng 3 phút để mì chín thì vớt mì ra tô.
- Trình bày:
- Cho mì vào tô, xếp tôm, mực, ớt chuông lên trên, thêm trứng lòng đào
- Đặt 1 lát phô mai lên, chan phần nước dùng nóng vào để phô mai chảy ra, rắc thêm hành lá, mè rang lên trên là hoàn thành.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Lê Huỳnh Duy Tân