Mì kim chi hản sản phô mai - Mát mẻ làm tô mì cay siêu cấp chất lượng!

Mì cay nấu siêu ngon, đơn giản tại nhà

MÌ HẢI SẢN KIM CHI PHÔ MAI

Nguyên liệu:

Mì Hàn Quốc

Tôm, mực

Trứng gà

Kim chi

Ớt chuông

Tương ớt Hàn Quốc

Củ cải ngâm chua

Phô mai mozzarella miếng

Hành lá

Mè rang

Cách làm:



Sơ chế nguyên liệu:

- Tôm bóc vỏ, khía trên lưng một đường nhỏ để loại bỏ phần chỉ đen.

- Mực bỏ da, khía vảy rồng tùy ý

- Ớt chuông vàng cắt sợi dài, hành lá cắt xéo nhỏ.

- Trứng luộc lòng đào nếu thích

Nấu nước dùng mì:

- Đun sôi nước, cho kim chi, tương ớt Hàn Quốc vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn

- Thả phần tôm, mực đã sơ chế vào. Tôm - mực chín thì vớt ra, giữ độ tươi giòn của hải sản

- Cho mì vào, nấu khoảng 3 phút để mì chín thì vớt mì ra tô.

Trình bày:

- Cho mì vào tô, xếp tôm, mực, ớt chuông lên trên, thêm trứng lòng đào

- Đặt 1 lát phô mai lên, chan phần nước dùng nóng vào để phô mai chảy ra, rắc thêm hành lá, mè rang lên trên là hoàn thành.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lê Huỳnh Duy Tân

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mi-kim-chi-han-san-pho-mai-mat-me-lam-to-mi-cay-sieu-cap-chat-luong-475650.html