Gà xào cay Hàn Quốc - Hết sảy với món cay nồng trong thời tiết mát mẻ!

Gà xào cay cay, ăn kèm tokbokki siêu dai, đã miệng
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GÀ XÀO BẮP CẢI PHÔ MAI CAY
Nguyên liệu:
- Thịt gà
- Bắp cải
- 500gr thơm
- Phô mai mozzarella
- Tương ớt hàn quốc + Ớt bột hàn quốc
- Dầu mè + Dầu hào + mè rang
- Gia vị: Đường, hạt nêm, bột ngọt, tỏi, ớt tươi
- Bánh tráng Safaco
Cách làm:
- Gà cắt thành các miếng vuông tầm 3x3cm ướp cùng 2 muỗng tương ớt Hàn + 2 muỗng bột ớt + 1 muỗng đường + 3 muỗng dầu me + mè rang + 2 muỗng dầu hào + 1 muỗng hạt nêm + 0,5 muỗng bột canh trong 10-15 phút
- Bắp cải cũng cắt vuông
- Phô mai bào sợi
- Thơm thái con chì
- Phi tỏi thơm, đổ gà vào xào săn, sau đó cho nước xăm xắp mặt gà. Thêm bắp cải + thơm + tokbokki vào đậy vung lại. Sau đó cho phô mai sau cùng, thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Thanh Nga