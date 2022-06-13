Gà xào cay Hàn Quốc - Hết sảy với món cay nồng trong thời tiết mát mẻ!

Gà xào cay cay, ăn kèm tokbokki siêu dai, đã miệng

GÀ XÀO BẮP CẢI PHÔ MAI CAY

Nguyên liệu:

Thịt gà

Bắp cải

500gr thơm

Phô mai mozzarella

Tương ớt hàn quốc + Ớt bột hàn quốc

Dầu mè + Dầu hào + mè rang

Gia vị: Đường, hạt nêm, bột ngọt, tỏi, ớt tươi

Đường, hạt nêm, bột ngọt, tỏi, ớt tươi Bánh tráng Safaco

Cách làm:



- Gà cắt thành các miếng vuông tầm 3x3cm ướp cùng 2 muỗng tương ớt Hàn + 2 muỗng bột ớt + 1 muỗng đường + 3 muỗng dầu me + mè rang + 2 muỗng dầu hào + 1 muỗng hạt nêm + 0,5 muỗng bột canh trong 10-15 phút

- Bắp cải cũng cắt vuông

- Phô mai bào sợi

- Thơm thái con chì

- Phi tỏi thơm, đổ gà vào xào săn, sau đó cho nước xăm xắp mặt gà. Thêm bắp cải + thơm + tokbokki vào đậy vung lại. Sau đó cho phô mai sau cùng, thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Nguyễn Thanh Nga

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-xao-cay-han-quoc-het-say-voi-mon-cay-nong-trong-thoi-tiet-mat-me-475817.html