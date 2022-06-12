Tối nay ăn gì: Chill chill bữa tiệc cuối tuần với Cá hồi xốt cam!

Cá hồi nướng vừa chín tới, giữ được độ mọng nước. Nước xốt ăn kèm chua chua, ngọt ngọt cân bằng vị giác
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CÁ HỒI XỐT CAM
Nguyên liệu:
- 800gr cá hồi
- Ớt chuông, măng tây, cam
- Gia vị
Cách làm:
- Ướp cá hồi 15 phút với hạt nêm, bột ngọt, dầu hào, tiêu.
- Vắt cam ra tô sau đó nêm với muối, đường vàng.
- Nướng cá hồi, măng tây với 222 độ c trong 22 phút
- Ớt chuông rửa sạch, cắt hạt lựu
- Bắt chảo, cho nước cam và ớt chuông vào đun liu riu, thêm bột năng để tạo độ sệt
- Cho cá ra đĩa, thêm xốt lên mặt cá và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Ngọc Phương Tâm