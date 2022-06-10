Sườn kho kim chi - Chua chua, mặn mặn siêu hao cơm!

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Sườn non kho kim chi
Nguyên liệu:
- 400gr sườn non heo
- Kim chi
- 1/2 chén nước
- 2 củ hành tím
- 1 củ hành tây
- Hành lá, ớt
Cách làm:
- Chần sườn cho phần bã dơ của sườn được rửa sạch.
- Cho kim chi, sườn, nước dùng và các gia vị vào một nồi sạch. Đun với lửa vừa trong 20 phút.
- Nêm nếm gia vị cho vừa ăn gồm 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng cafe nước mắm.
- Đun liu riu lửa cho phần nước rút vào sườn.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Quỳnh Phạm