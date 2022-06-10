Sườn kho kim chi - Chua chua, mặn mặn siêu hao cơm!

Kim chi chua chua, sườn mềm. Nước xốt sệt sệt, cay cay, chan cơm hết ý

Sườn non kho kim chi

Nguyên liệu:

400gr sườn non heo

Kim chi

1/2 chén nước

2 củ hành tím

1 củ hành tây

Hành lá, ớt

Cách làm:

- Chần sườn cho phần bã dơ của sườn được rửa sạch.

- Cho kim chi, sườn, nước dùng và các gia vị vào một nồi sạch. Đun với lửa vừa trong 20 phút.

- Nêm nếm gia vị cho vừa ăn gồm 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe đường, 1/2 muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng cafe nước mắm.

- Đun liu riu lửa cho phần nước rút vào sườn.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suon-kho-kim-chi-chua-chua-man-man-sieu-hao-com-475032.html