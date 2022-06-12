Đãi cả nhà bữa Chả cá Lã Vọng thơm ngon, tròn vị!

Cá Lăng tươi rói, ăn cùng mắm tôm siêu đã thèm
- Mẹt cá lóc hấp củ sắn cuốn bánh tráng - Món ngon miền Tây sông nước!
- Tối nay ăn gì: Lẩu cá thác lác - Nước dùng trong vắt, thơm ngon!
CHẢ CÁ HÀ THÀNH
Nguyên liệu:
- Cá lăng
- Giềng, 1/2 củ gừng, hành tím
- 2 muỗng mẻ, 1 muỗng mắm tôm, 2 muỗng dầu điều
- Gia vị: đường, chanh, bột nêm, bột nghệ
- Rau thì là, hành lá, rau thơm, dưa leo
- 100gr đậu phộng
Cách làm:
- Cá lăng lọc lấy thịt, rửa sạch với muối và chút rượu trắng cho hết nhớt, thấm khô cá, cắt miếng vừa ăn
- Lọc mẻ cùng 1 muỗng canh mắm tôm qua rây, bỏ xác
- Ướp cá lăng với mẻ, mắm tôm, giềng, gừng và hành tím, 1 muỗng bột nghệ, 1 muỗng dầu điều, 1/2 muỗng bột nêm, 1 muỗng đường, trộn đều và để khoảng 2 tiếng.
- Hành, thì là rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Cuống hành chẻ. Rau thơm rửa sạch để ráo
- Đậu phộng rang vàng chín
- Pha mắm tôm với đường và nước cốt chanh, đánh bông lên rồi thêm ớt tùy ý
- Nướng cá: xếp cá lên khay có lót giấy bạc. Nướng bằng lò nhiệt độ 200 độ trong 20 phút
- Hoàn thành:
- Làm nóng chảo, cho một ít mỡ lợn/ dầu ăn, đặt chả cá lên chảo, thả rau thì là, hành lá lên trên.
- Khi ăn đợi rau thì là, hành lá chín thì gắp ra bát, rưới mắm tôm và thêm bún, chút đậu phộng rang, rau thơm rồi thưởng thức.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyệt Anh