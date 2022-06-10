Mẹt cá lóc hấp củ sắn cuốn bánh tráng - Món ngon miền Tây sông nước!

Món ngon mỗi ngày 10/06/2022 18:03

Cá lóc hấp củ sắn, ngọt thanh, thịt cá chắc thịt. Chấm mắm siêu đã thèm

CÁ LÓC HẤP CỦ SẮN

Mẹt cá lóc hấp củ sắn cuốn bánh tráng - Món ngon miền Tây sông nước! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg cá lóc
  • 1 củ sắn 
  • 100gr thịt heo xay
  • 2-3 tai nấm mèo 
  • Bún tàu khô
  • Đậu phộng, hành lá
  • Mắm nêm
  • 1/2 trái thơm
  • Dây buộc
  • Tỏi, hành, ớt, gia vị nêm
  • Rau sống, dưa leo, bánh tráng cuốn

Cách làm:

- Cá lóc làm sạch, chà với muối cho sạch nhớt

- Củ sắn gọt vỏ, xắt sợi

- Băm mộc nhĩ, cắt nhỏ bún tàu, trộn với thịt xay, nêm vào 1/2 muỗng cafe hạt nêm, 2 muỗng cafe nước mắm, 1/2 muỗng cafe đường, hành tím băm nhuyễn

- Nhồi thịt vào bụng cá, dùng dây buộc chặt lại, phần thịt dư thì vo tròn thành viên.

- Xếp 1/2 lượng củ sắn xắt nhuyễn vào dĩa, cho cá lên, trải tiếp 1/2 còn lại lên trên cá, thịt viên xếp xung quanh, hấp lửa trung bình 20 phút

 

Mẹt cá lóc hấp củ sắn cuốn bánh tráng - Món ngon miền Tây sông nước! - Ảnh 2

 

- Cắt nhỏ hành lá, cho dầu nóng vào làm dầu hành

- Cắt nhuyễn 1/4 trái thơm, vắt lấy nước, nêm vào mắm nêm cùng với đường, tỏi ớt, 1/4 trái thơm còn lại cắt lát để cuốn kèm rau sống

- Rang đậu phộng, giã nhuyễn

- Cá chín, cho ra dĩa lớn cùng củ sắn hấp, rút dây, cho dầu hành và đậu phộng rang lên trên, dọn kèm với mắm nêm và rau sống.

 

Mẹt cá lóc hấp củ sắn cuốn bánh tráng - Món ngon miền Tây sông nước! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đặng Xuân Uyên

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