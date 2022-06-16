Xế chiều nhẹ nhàng, nhâm nhi xoài non xóc tôm và thịt ba chỉ chiên giòn rôm rốp!

Xoài non trộn chua ngọt vừa đủ, xen lẫn thịt ba chỉ chiên mặn mặn, giòn thơm

XOÀI NON XÓC TÔM + THỊT BA CHỈ CHIÊN GIÒN

Nguyên liệu:

300gr tôm

200gr thịt ba chỉ

200gr xoài non

Rau húng lủi

Vài trái ớt

6 muỗng cốt tắc/ chanh

3 muỗng đường đầy

3 muỗng nước mắm ngon

4 củ hành tím

3 củ tỏi cô đơn

Cách làm:



- Xoài non cắt mỏng vừa ăn, vừa cắt vừa ngâm vào 1 ít nước muối pha loãng + vắt 1 xíu chanh cho xoài trắng và ra hết nhựa. Ngâm 10 phút rồi vớt ra để ráo nước. Cho 2 muỗng đường vào ướp 15-20 phút cho xoài giảm vị chua

- Thịt ba chỉ luộc sơ, lấy tăm đâm vài lổ trên da, lấy khăn lau khô nước rồi bỏ vào dầu chiên vàng giòn. Vớt ra cắt miếng vừa ăn

- Đun sôi nước, cho 1 ít gừng và 1 muỗng cafe hạt nêm vào nước, cho tôm vào luộc chín, bóc vỏ.

- Làm xốt trộn: giã tỏi, ớt cho 3 muỗng đường, 6 muỗng cốt chanh, 3 muỗng nước mắm, hành tím cắt lát mỏng. Trộn đều.

- Trộn tất cả nguyên liệu vào với nhau rồi cho rau húng vào sau cùng là hoàn thành.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoang Em Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-chieu-nhe-nhang-nham-nhi-xoai-non-xoc-tom-va-thit-ba-chi-chien-gion-rom-rop-476472.html