Xôi gà xé nấu trong tích tắc - Món xôi ngon, dễ làm!

Gà xé, topping ăn kèm đơn giản. Hạt xôi mềm, tơi xốp và dẻo thơm
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XÔI GÀ TA XÉ - TRỨNG CÚT CHIÊN
Nguyên liệu:
- 800gr gạo nếp cái hoa vàng
- 200gr đậu xanh cà vỏ
- 300gr ức gà
- 16 quả trứng cút 1
- 100ml nước cốt dừa
- 50gr hành tím
- Gia vị: Nước tương, hạt nêm, bột ngọt, tiêu, dầu ăn
Cách làm:
- Gạo nếp + đậu xanh vo sạch để ráo, + 1/3 muỗng cafe muối trộn đều, sau đó đổ vào nồi + nước cốt dừa + nước thường cho ngập mặt nếp 1/2 đốt ngón tay, bắc lên bếp xào lửa vừa khi gần cạn giảm nhỏ lửa xào cho đến cạn tắt bếp
- Đổ vào nồi hấp 1/2 nồi nước đun sôi thì đổ nếp mới xào vào hấp độ 15-20 phút thì mở nắp nhanh tay đảo đều, đậy nắp hấp thêm 15-20 phút cho xôi chín
- Cho xôi ra đĩa
- Hành tím bóc vỏ rửa sạch, phi vàng giòn
- Ức gà rửa sạch với giấm + muối, để ráo. Sau đó ướp cùng hạt nêm, tiêu, bột ngọt, đường, nước tương, chút hành tỏi băm trong 15 phút
- Chiên trứng cút, ức gà
- Phi thơm hành tím, đảo gà cho săn lại, sau đó để nguội và xé sợi
- Cho xôi ra đĩa trang trí cho đẹp
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: FB Lan Vũ