Xôi gà xé nấu trong tích tắc - Món xôi ngon, dễ làm!

Món ngon mỗi ngày 13/06/2022 14:51

Gà xé, topping ăn kèm đơn giản. Hạt xôi mềm, tơi xốp và dẻo thơm

XÔI GÀ TA XÉ - TRỨNG CÚT CHIÊN

Xôi gà xé nấu trong tích tắc - Món xôi ngon, dễ làm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 800gr gạo nếp cái hoa vàng 
  • 200gr đậu xanh cà vỏ
  • 300gr ức gà
  • 16 quả trứng cút 1
  • 100ml nước cốt dừa
  • 50gr hành tím 
  • Gia vị: Nước tương, hạt nêm, bột ngọt, tiêu, dầu ăn

Cách làm:

- Gạo nếp + đậu xanh vo sạch để ráo, + 1/3 muỗng cafe muối trộn đều, sau đó đổ vào nồi + nước cốt dừa + nước thường cho ngập mặt nếp 1/2 đốt ngón tay, bắc lên bếp xào lửa vừa khi gần cạn giảm nhỏ lửa xào cho đến cạn tắt bếp

- Đổ vào nồi hấp 1/2 nồi nước đun sôi thì đổ nếp mới xào vào hấp độ 15-20 phút thì mở nắp nhanh tay đảo đều, đậy nắp hấp thêm 15-20 phút cho xôi chín

- Cho xôi ra đĩa

- Hành tím bóc vỏ rửa sạch, phi vàng giòn

- Ức gà rửa sạch với giấm + muối, để ráo. Sau đó ướp cùng hạt nêm, tiêu, bột ngọt, đường, nước tương, chút hành tỏi băm trong 15 phút

- Chiên trứng cút, ức gà

 

 

- Phi thơm hành tím, đảo gà cho săn lại, sau đó để nguội và xé sợi

- Cho xôi ra đĩa trang trí cho đẹp

 

 

 

Xôi gà xé nấu trong tích tắc - Món xôi ngon, dễ làm! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: FB Lan Vũ

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