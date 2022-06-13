Xôi gà xé nấu trong tích tắc - Món xôi ngon, dễ làm!

Gà xé, topping ăn kèm đơn giản. Hạt xôi mềm, tơi xốp và dẻo thơm

XÔI GÀ TA XÉ - TRỨNG CÚT CHIÊN

Nguyên liệu:

800gr gạo nếp cái hoa vàng

200gr đậu xanh cà vỏ

300gr ức gà

16 quả trứng cút 1

100ml nước cốt dừa

50gr hành tím

Gia vị: Nước tương, hạt nêm, bột ngọt, tiêu, dầu ăn

Cách làm:



- Gạo nếp + đậu xanh vo sạch để ráo, + 1/3 muỗng cafe muối trộn đều, sau đó đổ vào nồi + nước cốt dừa + nước thường cho ngập mặt nếp 1/2 đốt ngón tay, bắc lên bếp xào lửa vừa khi gần cạn giảm nhỏ lửa xào cho đến cạn tắt bếp

- Đổ vào nồi hấp 1/2 nồi nước đun sôi thì đổ nếp mới xào vào hấp độ 15-20 phút thì mở nắp nhanh tay đảo đều, đậy nắp hấp thêm 15-20 phút cho xôi chín

- Cho xôi ra đĩa

- Hành tím bóc vỏ rửa sạch, phi vàng giòn

- Ức gà rửa sạch với giấm + muối, để ráo. Sau đó ướp cùng hạt nêm, tiêu, bột ngọt, đường, nước tương, chút hành tỏi băm trong 15 phút

- Chiên trứng cút, ức gà

- Phi thơm hành tím, đảo gà cho săn lại, sau đó để nguội và xé sợi

- Cho xôi ra đĩa trang trí cho đẹp

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: FB Lan Vũ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xoi-ga-xe-nau-trong-tich-tac-mon-xoi-ngon-de-lam-475822.html