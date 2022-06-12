Bánh mì phô mai nướng chảo giòn rụm - Kéo sợi béo ngậy!

Món ngon mỗi ngày 12/06/2022 20:18

Ăn vặt với bánh phô mai kéo sợi, giòn giòn, thơm nức mùi phô mai

BÁNH MÌ NƯỚNG PHÔ MAI BẰNG CHẢO

Bánh mì phô mai nướng chảo giòn rụm - Kéo sợi béo ngậy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Vỏ bánh:

  • 100gr bột mì số 13 
  • 65ml sữa tươi không đường
  • 2gr muối
  • 10gr đường
  • 5-10gr bơ, dầu ăn

Nhân bánh:

  • 150gr khoai tây
  • 2 muỗng xốt Mayonnaise
  • 150gr phô mai Mozzarella
  • 5gr bơ, tiêu

Cách làm:

- Khoai tây luộc chín, nghiền mịn rồi cho vào 2 muỗng xốt Mayonnaise, 5gr bơ và chút tiêu trộn đều là xong.

- Bột sau khi trộn hết nguyên liệu thì gom lại thành một khối. Nhồi sơ khoảng 1-2 phút, cho bột nghỉ 5 phút rồi lấy ra tạo hình đem nướng, không cần ủ

- Tạo hình tùy ý

- Cho 1 lớp phô mai -> 1 lớp khoai tây nghiền -> 1 lớp phô mai rồi túm bột lại như gói bánh bao. Sau đó cán bánh hơi dẹp ra rồi cho lên chảo nướng ở lửa nhỏ 5 phút, trở mặt bánh nướng thêm 5 phút là xong.

 

Bánh mì phô mai nướng chảo giòn rụm - Kéo sợi béo ngậy! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Zalan Nguyen

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