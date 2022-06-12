Bánh mì phô mai nướng chảo giòn rụm - Kéo sợi béo ngậy!

Ăn vặt với bánh phô mai kéo sợi, giòn giòn, thơm nức mùi phô mai
- Xôi chiên nóng hổi, giòn rụm, đẫm nhân ăn thích mê!
- Ngao xào kiểu Đài - Hương vị mới lạ, kích thích vị giác!
BÁNH MÌ NƯỚNG PHÔ MAI BẰNG CHẢO
Nguyên liệu:
Vỏ bánh:
- 100gr bột mì số 13
- 65ml sữa tươi không đường
- 2gr muối
- 10gr đường
- 5-10gr bơ, dầu ăn
Nhân bánh:
- 150gr khoai tây
- 2 muỗng xốt Mayonnaise
- 150gr phô mai Mozzarella
- 5gr bơ, tiêu
Cách làm:
- Khoai tây luộc chín, nghiền mịn rồi cho vào 2 muỗng xốt Mayonnaise, 5gr bơ và chút tiêu trộn đều là xong.
- Bột sau khi trộn hết nguyên liệu thì gom lại thành một khối. Nhồi sơ khoảng 1-2 phút, cho bột nghỉ 5 phút rồi lấy ra tạo hình đem nướng, không cần ủ
- Tạo hình tùy ý
- Cho 1 lớp phô mai -> 1 lớp khoai tây nghiền -> 1 lớp phô mai rồi túm bột lại như gói bánh bao. Sau đó cán bánh hơi dẹp ra rồi cho lên chảo nướng ở lửa nhỏ 5 phút, trở mặt bánh nướng thêm 5 phút là xong.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Zalan Nguyen