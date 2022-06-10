Thịt viên ngan kho - Làm đồ ăn sáng lạ miệng cho gia đình đổi món siêu ngon

Thịt ngan bằm nhuyễn, hấp và kho với nước thơm sệt sệt
- Lòng heo khìa nước dừa - Thấm vị, màu sắc bắt mắt!
- Cà tím xốt tôm nõn - thơm ngon đậm vị tốn cơm vô cùng
THỊT VIÊN NGAN KHO THƠM NỨC MŨI
Nguyên liệu:
- Thịt ngan (vịt xiêm)
- Gia vị, tiêu
- Hành tím, tỏi
- Rau mùi tàu, ngò rí, rau răm, lá lốt
- Ớt
Cách làm:
- Thịt ngan sau khi lọc xương thì giữ luôn sụn để băm nhỏ
- Cho hành + tỏi + tiêu + hạt nêm + dầu hào + bột canh + rau thơm băm nhỏ + hai trái ớt nhỏ vào ướp khoảng 1 tiếng cho thấm vị
- Cho nồi lên bếp, thêm ít dầu ăn và đường vào thắng lên màu cánh gián thì cho hành tím vào đảo cho thơm.
- Cho nước vừa đủ cho thêm 1 muỗng hạt nêm và 1 muỗng nước mắm vào nồi
- Dùng găng tay ni long vo viên và thả vào nồi, đậy nắp khi sôi hớt bọt cho nước trong.
- Đun từ 30 phút-1 tiếng tuỳ vào khẩu vị
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tuyết Ruby