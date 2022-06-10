Thịt viên ngan kho - Làm đồ ăn sáng lạ miệng cho gia đình đổi món siêu ngon

Thịt ngan bằm nhuyễn, hấp và kho với nước thơm sệt sệt

THỊT VIÊN NGAN KHO THƠM NỨC MŨI

Nguyên liệu:

Thịt ngan (vịt xiêm)

Gia vị, tiêu

Hành tím, tỏi

Rau mùi tàu, ngò rí, rau răm, lá lốt

Ớt

Cách làm:



- Thịt ngan sau khi lọc xương thì giữ luôn sụn để băm nhỏ

- Cho hành + tỏi + tiêu + hạt nêm + dầu hào + bột canh + rau thơm băm nhỏ + hai trái ớt nhỏ vào ướp khoảng 1 tiếng cho thấm vị

- Cho nồi lên bếp, thêm ít dầu ăn và đường vào thắng lên màu cánh gián thì cho hành tím vào đảo cho thơm.

- Cho nước vừa đủ cho thêm 1 muỗng hạt nêm và 1 muỗng nước mắm vào nồi

- Dùng găng tay ni long vo viên và thả vào nồi, đậy nắp khi sôi hớt bọt cho nước trong.

- Đun từ 30 phút-1 tiếng tuỳ vào khẩu vị

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tuyết Ruby

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thit-vien-ngan-kho-lam-do-an-sang-la-mieng-cho-gia-dinh-doi-mon-sieu-ngon-472170.html