Thịt viên ngan kho - Làm đồ ăn sáng lạ miệng cho gia đình đổi món siêu ngon

Món ngon mỗi ngày 10/06/2022 06:55

Thịt ngan bằm nhuyễn, hấp và kho với nước thơm sệt sệt

THỊT VIÊN NGAN KHO THƠM NỨC MŨI

Thịt viên ngan kho - Làm đồ ăn sáng lạ miệng cho gia đình đổi món siêu ngon - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt ngan (vịt xiêm)
  • Gia vị, tiêu
  • Hành tím, tỏi
  • Rau mùi tàu, ngò rí, rau răm, lá lốt
  • Ớt

Cách làm:

- Thịt ngan sau khi lọc xương thì giữ luôn sụn để băm nhỏ 

- Cho hành + tỏi + tiêu + hạt nêm + dầu hào + bột canh + rau thơm băm nhỏ + hai trái ớt nhỏ vào ướp khoảng 1 tiếng cho thấm vị

- Cho nồi lên bếp, thêm ít dầu ăn và đường vào thắng lên màu cánh gián thì cho hành tím vào đảo cho thơm.

- Cho nước vừa đủ cho thêm 1 muỗng hạt nêm và 1 muỗng nước mắm vào nồi

- Dùng găng tay ni long vo viên và thả vào nồi, đậy nắp khi sôi hớt bọt cho nước trong.

- Đun từ 30 phút-1 tiếng tuỳ vào khẩu vị 

 

Thịt viên ngan kho - Làm đồ ăn sáng lạ miệng cho gia đình đổi món siêu ngon - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Tuyết Ruby

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