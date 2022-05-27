Cà tím xốt tôm nõn - thơm ngon đậm vị tốn cơm vô cùng

Món ngon mỗi ngày 27/05/2022 17:00

Làm cà tím chiên, xào với nõn tôm tươi giòn ngọt.

CÀ TÍM XỐT TÔM

Cà tím xốt tôm nõn - thơm ngon đậm vị tốn cơm vô cùng - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Cà tím
  • Tôm nõn tươi
  • Hành tím, tỏi, hẹ
  • Gia vị: nước tương, dầu hào, dầu ăn, muối, hạt tiêu, bột năng
Cà tím xốt tôm nõn - thơm ngon đậm vị tốn cơm vô cùng - Ảnh 2

Cách làm:

- Cà tím cắt đôi, bổ dọc và chia 6/ 8 mỗi phần. Ngâm vào nước muối loãng để tránh bị thâm đen

- Vớt cà ra, vẩy cho ráo nước. Lót giấy thấm dầu để thấm khô các miếng cà.

- Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng. Cho cà vào áp chảo cho chín vàng xém các mặt. Gắp ra đĩa.

 

Cà tím xốt tôm nõn - thơm ngon đậm vị tốn cơm vô cùng - Ảnh 3

 

- Phi thơm hành tím và tỏi bằm với chút dầu ăn, cho tôm nõn vào xào. Nêm vào nước tương, dầu hào. Thêm chút xíu nước.

- Pha 1 chút nước với 1 chút bột năng và rót từ từ vào chảo, khuấy đều, đạt độ sánh như ý thì dừng

- Cho hẹ thái nhỏ vào xốt.

- Trình bày ra đĩa, rưới xốt và rắc tiêu lên rồi thưởng thức

 

Cà tím xốt tôm nõn - thơm ngon đậm vị tốn cơm vô cùng - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công

 

Nguồn: Fb Hiếu Trần

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