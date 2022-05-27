Cà tím xốt tôm nõn - thơm ngon đậm vị tốn cơm vô cùng

Làm cà tím chiên, xào với nõn tôm tươi giòn ngọt.
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CÀ TÍM XỐT TÔM
Nguyên liệu:
- Cà tím
- Tôm nõn tươi
- Hành tím, tỏi, hẹ
- Gia vị: nước tương, dầu hào, dầu ăn, muối, hạt tiêu, bột năng
Cách làm:
- Cà tím cắt đôi, bổ dọc và chia 6/ 8 mỗi phần. Ngâm vào nước muối loãng để tránh bị thâm đen
- Vớt cà ra, vẩy cho ráo nước. Lót giấy thấm dầu để thấm khô các miếng cà.
- Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng. Cho cà vào áp chảo cho chín vàng xém các mặt. Gắp ra đĩa.
- Phi thơm hành tím và tỏi bằm với chút dầu ăn, cho tôm nõn vào xào. Nêm vào nước tương, dầu hào. Thêm chút xíu nước.
- Pha 1 chút nước với 1 chút bột năng và rót từ từ vào chảo, khuấy đều, đạt độ sánh như ý thì dừng
- Cho hẹ thái nhỏ vào xốt.
- Trình bày ra đĩa, rưới xốt và rắc tiêu lên rồi thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công
Nguồn: Fb Hiếu Trần