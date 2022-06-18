Sáng nay ăn gì: Bồi bổ bữa sáng cho gia đình bằng tô cháo hàu thơm ngon, chất lượng!

Hàu xào thơm nức, ăn cùng cháo trắng, vị ngọt tươi của hàu, kết hợp cùng nấm rơm, đã thèm

CHÁO HÀU

Nguyên liệu:

1/2kg hàu

1/2kg nấm rơm

Gừng

Hành lá, ngò rí

1/2 lon gạo

Gia vị: nước mắm, đường, muối, hạt nêm, bột ngọt

Cách làm:

- Gạo rang vàng, sau đó nấu chín, thêm vào nấm rơm cho ngọt

- Hàu rửa sạch, để ráo

- Phi thơm hành, xào hàu chín tới cùng gừng, nêm với 1 ít hạt nêm, bột ngọt và tiêu cho thơm

- Cho hàu vào cháo, nêm nếm lại cho vừa vị

- Bày ra tô và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-nay-an-gi-boi-bo-bua-sang-cho-gia-dinh-bang-to-chao-hau-thom-ngon-chat-luong-477299.html