Sáng nay ăn gì: Bồi bổ bữa sáng cho gia đình bằng tô cháo hàu thơm ngon, chất lượng!

Món ngon mỗi ngày 18/06/2022 07:00

Hàu xào thơm nức, ăn cùng cháo trắng, vị ngọt tươi của hàu, kết hợp cùng nấm rơm, đã thèm

CHÁO HÀU

Sáng nay ăn gì: Bồi bổ bữa sáng cho gia đình bằng tô cháo hàu thơm ngon, chất lượng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/2kg hàu
  • 1/2kg nấm rơm
  • Gừng
  • Hành lá, ngò rí
  • 1/2 lon gạo 
  • Gia vị: nước mắm, đường, muối, hạt nêm, bột ngọt
Sáng nay ăn gì: Bồi bổ bữa sáng cho gia đình bằng tô cháo hàu thơm ngon, chất lượng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Gạo rang vàng, sau đó nấu chín, thêm vào nấm rơm cho ngọt 

- Hàu rửa sạch, để ráo

- Phi thơm hành, xào hàu chín tới cùng gừng, nêm với 1 ít hạt nêm, bột ngọt và tiêu cho thơm

- Cho hàu vào cháo, nêm nếm lại cho vừa vị

- Bày ra tô và thưởng thức

 

Sáng nay ăn gì: Bồi bổ bữa sáng cho gia đình bằng tô cháo hàu thơm ngon, chất lượng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Eric Nguyen

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