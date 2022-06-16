Trưa nay ăn gì: Khoai tây xào chua cay - Món xào lạ miệng cho bữa ăn!

Món ngon mỗi ngày 16/06/2022 12:00

Khoai tây xào, ăn với cơm siêu ngon.

Khoai tây sợi xào chua cay

Trưa nay ăn gì: Khoai tây xào chua cay - Món xào lạ miệng cho bữa ăn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Khoai tây
  • Ớt
  • Hành tím, tỏi
  • Gừng, hành lá 
  • Giấm, tiêu, muối, dầu ăn

Cách làm:

- Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành những sợi giống que diêm. Chuẩn bị một chậu nước, thêm chút giấm trắng và muối, cho khoai tây thái sợi vào nước để ngâm.

- Cho nước vào nồi, đun sôi, cho khoai tây vào chần sơ, sau đó vớt khoai ra ngâm vào bát nước lạnh.

- Cho ít dầu ăn vào chảo, cho hành, tỏi, gừng, một phần ớt vào phi thơm. Sau đó cho khoai tây vào, xào lửa lớn khoảng 2 phút.

- Cho khoảng 2~3 muỗng giấm vào đảo đều. Cho tiếp muối tiêu, nêm nếm lại vừa ăn. Sau cùng cho ớt và hành lá vào đảo khoảng 10 giây, rồi tắt bếp. Trút khoai ra đĩa, ăn cùng cơm.

 

Trưa nay ăn gì: Khoai tây xào chua cay - Món xào lạ miệng cho bữa ăn! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Thu Vân

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