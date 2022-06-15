Tối nay ăn gì: Về nhà ăn cơm mẹ nấu - Cá ba sa kho tộ béo ngậy, cay cay đậm vị!

Cá ba sa béo ngậy, tươi ngon. Kho liu riu thấm vị, ăn với cơm nóng siêu đã

Cá ba sa kho tộ

Nguyên liệu:

Cá ba sa

Hành tím, tỏi

Tiêu, ớt, đường, tương ớt, gia vị

Nước hàng

Hành lá

Mía/ hành tây

Cách làm:



Ướp cá:

- Hành tím băm nhỏ, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng nước hàng, 1 muỗng gia vị, 1/3 muỗng tiêu cho vào ướp cùng cá. Ướp 10 phút cho cá ngấm.

- Bắc chảo lên bếp cho 1 ít dầu ăn, dầu nóng nhẹ cho cá vào rán sơ 2 mặt cá

Nước kho cá:

- Phi hành tím, tỏi băm nhỏ lên cho thơm, cho thêm 3 muỗng nước mắm, 1 muỗng tương ớt, 1 muỗng đường, 1 muỗng nước hàng, 200ml nước dừa, 200ml nước lọc. Đun sôi lên.

Kho cá:

- Xếp mía chẻ nhỏ/ hành tây cắt lát bên dưới đáy nồi, xếp 1 lớp hành tím để cả vỏ và rễ, cho cá đã rán sơ lên, tiếp theo đổ nước kho cá xăm xắp mặt cá.

- Đun lửa to đến khi sôi thì cho lửa liu riu đun tiếp đến khi nước cạn 1/2 thì cho đầu hành lá vào. Đun nhỏ nhỏ thêm 10-15 phút nữa

- Tắt bếp, rắc hành lá thái nhỏ và 1 chút tiêu lên cá.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Huyen Nhung Tran

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