Tối nay ăn gì: Về nhà ăn cơm mẹ nấu - Cá ba sa kho tộ béo ngậy, cay cay đậm vị!

Cá ba sa béo ngậy, tươi ngon. Kho liu riu thấm vị, ăn với cơm nóng siêu đã
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Cá ba sa kho tộ
Nguyên liệu:
- Cá ba sa
- Hành tím, tỏi
- Tiêu, ớt, đường, tương ớt, gia vị
- Nước hàng
- Hành lá
- Mía/ hành tây
Cách làm:
- Ướp cá:
- Hành tím băm nhỏ, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng nước hàng, 1 muỗng gia vị, 1/3 muỗng tiêu cho vào ướp cùng cá. Ướp 10 phút cho cá ngấm.
- Bắc chảo lên bếp cho 1 ít dầu ăn, dầu nóng nhẹ cho cá vào rán sơ 2 mặt cá
- Nước kho cá:
- Phi hành tím, tỏi băm nhỏ lên cho thơm, cho thêm 3 muỗng nước mắm, 1 muỗng tương ớt, 1 muỗng đường, 1 muỗng nước hàng, 200ml nước dừa, 200ml nước lọc. Đun sôi lên.
- Kho cá:
- Xếp mía chẻ nhỏ/ hành tây cắt lát bên dưới đáy nồi, xếp 1 lớp hành tím để cả vỏ và rễ, cho cá đã rán sơ lên, tiếp theo đổ nước kho cá xăm xắp mặt cá.
- Đun lửa to đến khi sôi thì cho lửa liu riu đun tiếp đến khi nước cạn 1/2 thì cho đầu hành lá vào. Đun nhỏ nhỏ thêm 10-15 phút nữa
- Tắt bếp, rắc hành lá thái nhỏ và 1 chút tiêu lên cá.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Huyen Nhung Tran