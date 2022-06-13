Sáng mai ăn gì: Xíu mại trứng muối - Nhân thịt ú nu, xốt cà đậm đà!

Món ngon mỗi ngày 13/06/2022 07:56

Làm xíu mại đơn giản tại nhà, xốt cà mặn mặn chua chua, chấm bánh mì thích mê

XÍU MẠI TRỨNG MUỐI

Sáng mai ăn gì: Xíu mại trứng muối - Nhân thịt ú nu, xốt cà đậm đà! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt băm
  • Giò sống
  • Trứng muối
  • Xốt cà chua
  • Cà rốt 
  • Hành tây, hành lá, hành tím, ngò rí
Sáng mai ăn gì: Xíu mại trứng muối - Nhân thịt ú nu, xốt cà đậm đà! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Trộn giò sống và thịt xay theo tỉ lệ 1:1 cùng với 2 muỗng café hạt nêm + 1 muỗng café đường + 1 muỗng café bột ngọt + ½ muỗng café bột mì + ½ muỗng café tiêu xay. Trộn thật đều và mạnh tay cho hỗn hợp thấm gia vị, quết lại là được.

- Để nhân nghỉ trong 10 phút

  • Hấp xíu mại:

- Trứng muối cắt đôi

- Cho một lượng nhân vừa đủ bao phần trứng muối ở giữa, nặn đều tay cho hơi tròn là được.

 

Sáng mai ăn gì: Xíu mại trứng muối - Nhân thịt ú nu, xốt cà đậm đà! - Ảnh 3

 

- Hấp xíu mại trong 15 phút ở lửa vừa, khi xíu mại chín, mở nắp nồi để yên cho nguội bớt trong 5 phút.

  • Làm nước xốt:

- Trộn hỗn hợp xốt gồm 3 muỗng canh xốt cà + 2 muỗng canh nước ấm + 1,5 muỗng café hạt nêm + 1 muỗng café bột ngọt + 1 muỗng café đường + 1 muỗng café dầu mè.

- Bắt chảo nóng cùng một ít dầu, đảo đều phần hành tím băm đến khi vừa dậy mùi thơm thì cho tiếp café và hành tây vào xào cho hơi mềm.

- Tiếp theo cho phần xốt đã trộn sẵn vào chảo, đun lửa nhỏ đến khi sôi lăn tăn thì cho hành lá vào rồi tắt bếp.

 

Sáng mai ăn gì: Xíu mại trứng muối - Nhân thịt ú nu, xốt cà đậm đà! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân

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