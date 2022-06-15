Sự kết hợp lạ lùng giữa món nhậu và món ăn hàng ngày: Cơm chiên tỏi - Gỏi bò sả ớt!

Gỏi bò trộn sả ớt chua cay, ăn cùng cơm chiên thơm thơm, tỏi nồng thích mê

GỎI BÒ SẢ ỚT - CƠM CHIÊN TỎI

Nguyên liệu:

Thịt bò: ướp dầu ăn và muối

ướp dầu ăn và muối Hành tây, rau thơm, chanh, topping mè rang/đậu phộng

Xốt: đường, nước mắm, sả, hành, tỏi, ớt, chanh

đường, nước mắm, sả, hành, tỏi, ớt, chanh Cơm chiên: cơm, tỏi, hành, mắm, đường

Cơm chiên tỏi:

- Phi nhiều tỏi thơm, cho cơm vào đảo tơi.

- Nêm thêm đường, tiêu, nước mắm và tiếp tục đảo đều đến khi cơm nóng, tơi ra.

- Tắt bếp và cho hành lá vào trộn đều.

Gỏi bò sả ớt:

- Vắt chanh vào phần hành tây đã cắt, để 5-10 phút rồi vắt ráo nước.

- Xào thịt bò chín tái

- Dùng chén để pha các nguyên liệu làm xốt

- Cho xốt vào trộn cùng các nguyên liệu còn lại

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hưng Phan

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