Sự kết hợp lạ lùng giữa món nhậu và món ăn hàng ngày: Cơm chiên tỏi - Gỏi bò sả ớt!

Món ngon mỗi ngày 15/06/2022 13:11

Gỏi bò trộn sả ớt chua cay, ăn cùng cơm chiên thơm thơm, tỏi nồng thích mê

GỎI BÒ SẢ ỚT - CƠM CHIÊN TỎI

Sự kết hợp lạ lùng giữa món nhậu và món ăn hàng ngày: Cơm chiên tỏi - Gỏi bò sả ớt! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt bò: ướp dầu ăn và muối
  • Hành tây, rau thơm, chanh, topping mè rang/đậu phộng
  • Xốt: đường, nước mắm, sả, hành, tỏi, ớt, chanh
  • Cơm chiên: cơm, tỏi, hành, mắm, đường

  • Cơm chiên tỏi:

- Phi nhiều tỏi thơm, cho cơm vào đảo tơi.

- Nêm thêm đường, tiêu, nước mắm và tiếp tục đảo đều đến khi cơm nóng, tơi ra.

- Tắt bếp và cho hành lá vào trộn đều.

  • Gỏi bò sả ớt:

- Vắt chanh vào phần hành tây đã cắt, để 5-10 phút rồi vắt ráo nước.

- Xào thịt bò chín tái

- Dùng chén để pha các nguyên liệu làm xốt

- Cho xốt vào trộn cùng các nguyên liệu còn lại

 

Sự kết hợp lạ lùng giữa món nhậu và món ăn hàng ngày: Cơm chiên tỏi - Gỏi bò sả ớt! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Hưng Phan

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