Sự kết hợp lạ lùng giữa món nhậu và món ăn hàng ngày: Cơm chiên tỏi - Gỏi bò sả ớt!

Gỏi bò trộn sả ớt chua cay, ăn cùng cơm chiên thơm thơm, tỏi nồng thích mê
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GỎI BÒ SẢ ỚT - CƠM CHIÊN TỎI
Nguyên liệu:
- Thịt bò: ướp dầu ăn và muối
- Hành tây, rau thơm, chanh, topping mè rang/đậu phộng
- Xốt: đường, nước mắm, sả, hành, tỏi, ớt, chanh
- Cơm chiên: cơm, tỏi, hành, mắm, đường
- Cơm chiên tỏi:
- Phi nhiều tỏi thơm, cho cơm vào đảo tơi.
- Nêm thêm đường, tiêu, nước mắm và tiếp tục đảo đều đến khi cơm nóng, tơi ra.
- Tắt bếp và cho hành lá vào trộn đều.
- Gỏi bò sả ớt:
- Vắt chanh vào phần hành tây đã cắt, để 5-10 phút rồi vắt ráo nước.
- Xào thịt bò chín tái
- Dùng chén để pha các nguyên liệu làm xốt
- Cho xốt vào trộn cùng các nguyên liệu còn lại
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hưng Phan