Gỏi tai heo chua ngọt - Ăn vặt lai rai xế chiều!

Món ngon mỗi ngày 12/06/2022 18:21

Tai heo trộn chua chua ngọt ngọt, rau củ giòn sần sật, tươi ngon

TAI HEO TRỘN CHUA NGỌT

Gỏi tai heo chua ngọt - Ăn vặt lai rai xế chiều! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 cái tai heo
  • Dưa leo
  • Cà rốt
  • Rau mùi
  • Sả, tỏi, ớt
  • Tắc, đường, nước mắm

Cách làm:

- Tai làm sạch lông, rửa sạch luộc với hành lá và 1 củ gừng trong 30-40 phút.

- Vớt tai ra bát nước đá cho tai giòn hơn, thái mỏng.

- Dưa leo, cà rốt thái miếng tuỳ thích.

- Sả thái lát mỏng.

 

Gỏi tai heo chua ngọt - Ăn vặt lai rai xế chiều! - Ảnh 2

 

- Pha nước trộn: 5 muỗng nước mắm, 5 muỗng đường, 5 muỗng nước tắc, rau mùi, 2 muỗng ớt, 2 muỗng tỏi băm.

- Trộn tất cả nguyên liệu trên với nước trộn, thêm đậu phộng rang giã nhỏ rồi thưởng thức

 

Gỏi tai heo chua ngọt - Ăn vặt lai rai xế chiều! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thu Uyên

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