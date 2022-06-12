Gỏi tai heo chua ngọt - Ăn vặt lai rai xế chiều!

Tai heo trộn chua chua ngọt ngọt, rau củ giòn sần sật, tươi ngon

TAI HEO TRỘN CHUA NGỌT

Nguyên liệu:

1 cái tai heo

Dưa leo

Cà rốt

Rau mùi

Sả, tỏi, ớt

Tắc, đường, nước mắm

Cách làm:

- Tai làm sạch lông, rửa sạch luộc với hành lá và 1 củ gừng trong 30-40 phút.

- Vớt tai ra bát nước đá cho tai giòn hơn, thái mỏng.

- Dưa leo, cà rốt thái miếng tuỳ thích.

- Sả thái lát mỏng.

- Pha nước trộn: 5 muỗng nước mắm, 5 muỗng đường, 5 muỗng nước tắc, rau mùi, 2 muỗng ớt, 2 muỗng tỏi băm.

- Trộn tất cả nguyên liệu trên với nước trộn, thêm đậu phộng rang giã nhỏ rồi thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-tai-heo-chua-ngot-an-vat-lai-rai-xe-chieu-475640.html