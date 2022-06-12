Gỏi tai heo chua ngọt - Ăn vặt lai rai xế chiều!

Tai heo trộn chua chua ngọt ngọt, rau củ giòn sần sật, tươi ngon
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TAI HEO TRỘN CHUA NGỌT
Nguyên liệu:
- 1 cái tai heo
- Dưa leo
- Cà rốt
- Rau mùi
- Sả, tỏi, ớt
- Tắc, đường, nước mắm
Cách làm:
- Tai làm sạch lông, rửa sạch luộc với hành lá và 1 củ gừng trong 30-40 phút.
- Vớt tai ra bát nước đá cho tai giòn hơn, thái mỏng.
- Dưa leo, cà rốt thái miếng tuỳ thích.
- Sả thái lát mỏng.
- Pha nước trộn: 5 muỗng nước mắm, 5 muỗng đường, 5 muỗng nước tắc, rau mùi, 2 muỗng ớt, 2 muỗng tỏi băm.
- Trộn tất cả nguyên liệu trên với nước trộn, thêm đậu phộng rang giã nhỏ rồi thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên