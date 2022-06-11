Cá chim chiên giòn chấm mắm gừng - Cơm ngon hết sảy!

Cá chim làm sạch, chiên giòn chấm mắm cay cay, tê tê siêu ngon

Cá Chim Chiên Giòn - Mắm Gừng

Nguyên liệu:

Cá chim

30gr gừng

Ớt

2 tép tỏi

2.5 muỗng canh đường

125ml nước

40ml nước mắm

Nước cốt chanh

Cách làm:

- Làm sạch vẩy cá, ngâm muối và rửa sạch

- Khứa chéo lên thân cá, dùng khăn thấm thật đều các mặt của cá cho thật khô. Sau đó ướp đều 2 mặt với muối và tiêu.

- Cho cá vào tủ lạnh ướp tầm 15 phút.

- Pha nước mắm: gừng bỏ vỏ - ớt bỏ hạt - tỏi bóc vỏ, sau đó xay nhuyễn, nêm đường vào. Giã nhuyễn tất cả, sau đó cho nước, nước mắm và một chút nước cốt chanh để cân bằng lại vị.

- Chiên cá cho vàng giòn, vớt ra để ráo dầu

- Bày ra mâm và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Frank Pham

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