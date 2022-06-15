Thịt heo xào cay - Món ăn quốc dân của Hàn khiến bạn mê mẩn!

Heo xào cay với chén xốt thần thánh, ăn với cơm siêu tuyệt hảo
- Sáng mai ăn gì: Xíu mại trứng muối - Nhân thịt ú nu, xốt cà đậm đà!
- Bánh canh bột mì cá lóc - Nấu gọn lẹ, cay nồng thích mê!
Thịt xào cay Hàn Quốc
Nguyên liệu:
- 450gr thịt ba chỉ
- 1/4 bắp cải trắng
- 1/2 củ cà rốt
- 1 củ hành tây
- Hành boaro
Pha nước xốt:
- 1 muỗng dầu hào
- 1,5 muỗng tỏi bằm
- 1,5 muỗng tương ớt Hàn Quốc
- 1 muỗng đường
- 2 muỗng nước tương
- 1/2 muỗng dầu mè
- 1/2 muỗng nước mơ ngâm
Cách làm:
- Cho 2 muỗng cafe dầu ăn vào chảo, xào thịt tới khi chín vừa phải, và sau đó cho cà rốt, hành tây, bắp cải vào xào đều. Thêm ít rượu trắng để khử mùi thịt heo
- Cho chén xốt đã pha vào, đảo đến khi ngấm vị
- Thêm 30ml nước vào, chờ sệt sệt thì tắt bếp
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Jang Ji Myung