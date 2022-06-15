Thịt heo xào cay - Món ăn quốc dân của Hàn khiến bạn mê mẩn!

Heo xào cay với chén xốt thần thánh, ăn với cơm siêu tuyệt hảo

Thịt xào cay Hàn Quốc

Nguyên liệu:

450gr thịt ba chỉ

1/4 bắp cải trắng

1/2 củ cà rốt

1 củ hành tây

Hành boaro

Pha nước xốt:

1 muỗng dầu hào

1,5 muỗng tỏi bằm

1,5 muỗng tương ớt Hàn Quốc

1 muỗng đường

2 muỗng nước tương

1/2 muỗng dầu mè

1/2 muỗng nước mơ ngâm

Cách làm:

- Cho 2 muỗng cafe dầu ăn vào chảo, xào thịt tới khi chín vừa phải, và sau đó cho cà rốt, hành tây, bắp cải vào xào đều. Thêm ít rượu trắng để khử mùi thịt heo

- Cho chén xốt đã pha vào, đảo đến khi ngấm vị

- Thêm 30ml nước vào, chờ sệt sệt thì tắt bếp

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Jang Ji Myung

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thit-heo-xao-cay-mon-an-quoc-dan-cua-han-khien-ban-me-man-475930.html