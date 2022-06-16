Tối nay ăn gì: Chiêu đãi cả nhà món sò huyết xào tỏi thơm nức mũi!

Sò huyết xào tỏi thơm nức mũi, mặn đậm vị siêu đã

Sò huyết xào tỏi

Nguyên liệu:

1kg sò huyết

200gr tỏi

Cách làm:

- Làm sạch sò huyết bằng cách ngâm sò vào nước vo gạo/ nước muối pha loãng có thêm chút ớt. Để sò huyết trong chậu khoảng 1 – 2 giờ cho nhả hết bùn cát, dùng bàn chải chà sạch lớp vỏ bên ngoài rồi mới chế biến.

- Tỏi đập dập khoảng 5-7 tép, còn lại thì băm nhỏ.

- Chuẩn bị gia vị xào: 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu hào, 1 ít bột ngọt/ hạt nêm, 1/2 muỗng canh tương ớt, 1/2 muỗng canh nước mắm, tiêu xay, ớt băm. Khuấy đều.

- Cho ít dầu vào chảo, cho tỏi băm nhuyễn vào phi thơm, khi thấy tỏi chuyển sang màu vàng ta vớt phần tỏi này ra chén nhỏ.

- Phi thơm tỏi, cho sò huyết đã rửa sạch vào xào với lửa lớn vừa, sau đó cho chén gia vị vào cùng. Nêm gia vị lại cho vừa ăn, cho tỏi phi vào và tắt bếp.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-nay-an-gi-chieu-dai-ca-nha-mon-so-huyet-xao-toi-thom-nuc-mui-476778.html