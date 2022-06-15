Ốc mỡ xào sả ớt - Mùi thơm khó cưỡng, cay cay thích mê!

Món ngon mỗi ngày 15/06/2022 15:30

Ốc mỡ làm sạch, chế biến gia vị siêu thơm

ỐC MỠ XÀO SẢ ỚT

Ốc mỡ xào sả ớt - Mùi thơm khó cưỡng, cay cay thích mê! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 600gr ốc mỡ
  • 4 củ sả - 1 nhánh riềng - 1 nhánh gừng - 1 củ tỏi - 1 trái ớt
  • Rau răm, lá chanh
  • Gia vị: dầu ăn - bột điều - hạt nêm - dầu hào - tương ớt - đường - nước cốt chanh - nước mắm - hạt tiêu

Cách làm:

- Ốc mỡ ngâm cùng ít lát ớt tươi cho sạch nhớt, sau đó rửa sạch và để ráo.

- Sả - riềng - gừng - tỏi ớt cắt lát và thái nhỏ (1).

- Rau răm - lá chanh thái sợi (2).

 

Ốc mỡ xào sả ớt - Mùi thơm khó cưỡng, cay cay thích mê! - Ảnh 2

 

- Pha nước xốt xào ốc: 1 muỗng đường - 1/2 muỗng nước cốt canh - 1/2 muỗng dầu hào - 1/3 muỗng hạt nêm - 1 muỗng nước mắm - 1 muỗng nước lọc - 1/4 muỗng tương ớt - 1/5 muỗng hạt tiêu. Trộn đều hỗn hợp cho tan các nguyên liệu vào với nhau.(3)

- Sau khi đã sơ chế xong tiến hành nấu. Cho dầu ăn - bột điều cùng hỗn hợp (1) vào đảo cho vàng và thơm thì cho ốc vào, đảo tầm 3 phút thì cho hỗn hợp (3) vào đảo đều sao cho thấy nắp che miệng ốc bắt đầu bung ra thì nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình và cho (2) vào đảo thêm tầm 3-5 phút thì tắt bếp.

- Múc ra đĩa và thưởng thức.

 

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