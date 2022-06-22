Trưa nay ăn gì: Đổi vị làm cuốn xá xíu chấm siêu ngon, đậm đà đã thèm!

Thịt xá xíu tự làm, chấm và cuốn ăn siêu đỉnh
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XÁ XÍU CUỐN CHẤM
Nguyên liệu:
- 1kg thịt vai heo
- Gia vị ướp: dầu điều, hạt tiêu, muối, xốt xá xíu, dầu hào, mật ong, rượu Mai Quế Lộ, đường, ngũ vị hương, nước tương
- Hành, tỏi
Cách làm:
- Thịt vai thái dọc thớ, thành miếng dày 1,5-2cm.
- Xay nhuyễn hỗn hợp xốt ướp gồm: 2 muỗng dầu hào, 1/2 muỗng đường, 1 muỗng mật ong, 2 muỗng dầu điều, 1/2 muỗng muối, 1 muỗng ngũ vị hương, 1 muỗng rượu mai quế lộ, 1 muỗng hạt tiêu, 2-3 muỗng xốt xá xíu, 1 muỗng nước tương và hành - tỏi
- Ướp thịt với xốt ướp ít nhất 4 tiếng
- Cho thịt đã ướp vào chảo, thêm cả nước xốt vào + 80ml nước, đậy vung lại đun lửa nhỏ tới khi nước xốt cạn sánh lại thịt lên màu đẹp là được
- Cho thịt cùng chút nước xốt vào nồi chiên không dầu, set nhiệt 180 độ trong 5 phút
- Xốt chấm thịt:
- Giữ lại chút nước xốt ướp thịt, đổ vào chảo, thêm 1 muỗng nước tương, 1 muỗng đường, 1 muỗng tương ớt sau đó thêm 50ml nước vào chảo rồi đun sệt lại là được, thêm mè rang nếu thích
- Ăn kèm với thơm, dưa chuột, cà rốt, rau thơm và bún
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên