Trưa nay ăn gì: Đổi vị làm cuốn xá xíu chấm siêu ngon, đậm đà đã thèm!

Thịt xá xíu tự làm, chấm và cuốn ăn siêu đỉnh

XÁ XÍU CUỐN CHẤM

Nguyên liệu:

1kg thịt vai heo

Gia vị ướp: dầu điều, hạt tiêu, muối, xốt xá xíu, dầu hào, mật ong, rượu Mai Quế Lộ, đường, ngũ vị hương, nước tương

dầu điều, hạt tiêu, muối, xốt xá xíu, dầu hào, mật ong, rượu Mai Quế Lộ, đường, ngũ vị hương, nước tương Hành, tỏi

Cách làm:



- Thịt vai thái dọc thớ, thành miếng dày 1,5-2cm.

- Xay nhuyễn hỗn hợp xốt ướp gồm: 2 muỗng dầu hào, 1/2 muỗng đường, 1 muỗng mật ong, 2 muỗng dầu điều, 1/2 muỗng muối, 1 muỗng ngũ vị hương, 1 muỗng rượu mai quế lộ, 1 muỗng hạt tiêu, 2-3 muỗng xốt xá xíu, 1 muỗng nước tương và hành - tỏi

- Ướp thịt với xốt ướp ít nhất 4 tiếng

- Cho thịt đã ướp vào chảo, thêm cả nước xốt vào + 80ml nước, đậy vung lại đun lửa nhỏ tới khi nước xốt cạn sánh lại thịt lên màu đẹp là được

- Cho thịt cùng chút nước xốt vào nồi chiên không dầu, set nhiệt 180 độ trong 5 phút

Xốt chấm thịt:

- Giữ lại chút nước xốt ướp thịt, đổ vào chảo, thêm 1 muỗng nước tương, 1 muỗng đường, 1 muỗng tương ớt sau đó thêm 50ml nước vào chảo rồi đun sệt lại là được, thêm mè rang nếu thích

- Ăn kèm với thơm, dưa chuột, cà rốt, rau thơm và bún

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trua-nay-an-gi-doi-vi-lam-cuon-xa-xiu-cham-sieu-ngon-dam-da-da-them-477620.html