Trưa nay ăn gì: Đổi vị làm cuốn xá xíu chấm siêu ngon, đậm đà đã thèm!

Món ngon mỗi ngày 22/06/2022 12:00

Thịt xá xíu tự làm, chấm và cuốn ăn siêu đỉnh

XÁ XÍU CUỐN CHẤM

Trưa nay ăn gì: Đổi vị làm cuốn xá xíu chấm siêu ngon, đậm đà đã thèm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg thịt vai heo
  • Gia vị ướp: dầu điều, hạt tiêu, muối, xốt xá xíu, dầu hào, mật ong, rượu Mai Quế Lộ, đường, ngũ vị hương, nước tương
  • Hành, tỏi 
Trưa nay ăn gì: Đổi vị làm cuốn xá xíu chấm siêu ngon, đậm đà đã thèm! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Thịt vai thái dọc thớ, thành miếng dày 1,5-2cm.

- Xay nhuyễn hỗn hợp xốt ướp gồm: 2 muỗng dầu hào, 1/2 muỗng đường, 1 muỗng mật ong, 2 muỗng dầu điều, 1/2 muỗng muối, 1 muỗng ngũ vị hương, 1 muỗng rượu mai quế lộ, 1 muỗng hạt tiêu, 2-3 muỗng xốt xá xíu, 1 muỗng nước tương và hành - tỏi

- Ướp thịt với xốt ướp ít nhất 4 tiếng 

 

Trưa nay ăn gì: Đổi vị làm cuốn xá xíu chấm siêu ngon, đậm đà đã thèm! - Ảnh 3

 

- Cho thịt đã ướp vào chảo, thêm cả nước xốt vào + 80ml nước, đậy vung lại đun lửa nhỏ tới khi nước xốt cạn sánh lại thịt lên màu đẹp là được 

- Cho thịt cùng chút nước xốt vào nồi chiên không dầu, set nhiệt 180 độ trong 5 phút 

 

Trưa nay ăn gì: Đổi vị làm cuốn xá xíu chấm siêu ngon, đậm đà đã thèm! - Ảnh 4

  • Xốt chấm thịt:

- Giữ lại chút nước xốt ướp thịt, đổ vào chảo, thêm 1 muỗng nước tương, 1 muỗng đường, 1 muỗng tương ớt sau đó thêm 50ml nước vào chảo rồi đun sệt lại là được, thêm mè rang nếu thích

- Ăn kèm với thơm, dưa chuột, cà rốt, rau thơm và bún

 

Trưa nay ăn gì: Đổi vị làm cuốn xá xíu chấm siêu ngon, đậm đà đã thèm! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Thu Uyên

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