Tối nay ăn gì: Nấu lẩu cá khoai chiêu đãi gia đình nhà chồng!

Nấu lẩu cá khoai, bàn ăn đầy topping chất lượng, nước dùng chua nhẹ, ngọt thanh

LẨU CÁ KHOAI

Nguyên liệu:

1kg cá khoai

200gr hành lá

4 trái cà chua

200gr thì là

1/2 hộp me nhỏ

Bún tươi

Sa tế cay

Hành, tỏi, ớt, gia vị muối, hạt nêm, đường, bột ngọt

Rau nhúng lẩu mồng tơi, rau muống, bắp chuối bào,.....

Cách làm:

- Làm sạch cá trước khi nấu

- Băm nhuyễn hành tỏi, ớt đập dập.

- Bắc nồi lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn, phi thơm hành - tỏi băm

- Sau khi hành tỏi vàng, vớt ra cho chén riêng.

- Cho cà chua vào xào cho ra màu đẹp, thêm 1 hủ sả tế vào xào qua cho ra màu

- Khi cà chua mềm thì cho nước dừa/ nước hầm xương vào.

- Thêm khoảng 1-1,5lit nước lạnh. Tiếp tục đun sôi và cho 1/2 vắt me vào, nêm 2 muỗng cafe hạt nêm, 2 muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe bột ngọt, chút nước mắm. Nêm nếm vừa khẩu vị gia đình

- Cho nước lẩu ra nồi, thêm hành lá và thì là, hành - tỏi phi vàng vào. Nhúng cá và thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoàng Thùy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-nay-an-gi-nau-lau-ca-khoai-chieu-dai-gia-dinh-nha-chong-477450.html