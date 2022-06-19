Tối nay ăn gì: Nấu lẩu cá khoai chiêu đãi gia đình nhà chồng!

Món ngon mỗi ngày 19/06/2022 17:00

Nấu lẩu cá khoai, bàn ăn đầy topping chất lượng, nước dùng chua nhẹ, ngọt thanh

LẨU CÁ KHOAI

Tối nay ăn gì: Nấu lẩu cá khoai chiêu đãi gia đình nhà chồng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg cá khoai 
  • 200gr hành lá 
  • 4 trái cà chua 
  • 200gr thì là
  • 1/2 hộp me nhỏ
  • Bún tươi
  • Sa tế cay
  • Hành, tỏi, ớt, gia vị muối, hạt nêm, đường, bột ngọt
  • Rau nhúng lẩu mồng tơi, rau muống, bắp chuối bào,.....
Tối nay ăn gì: Nấu lẩu cá khoai chiêu đãi gia đình nhà chồng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Làm sạch cá trước khi nấu

- Băm nhuyễn hành tỏi, ớt đập dập.

- Bắc nồi lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn, phi thơm hành - tỏi băm

- Sau khi hành tỏi vàng, vớt ra cho chén riêng.

- Cho cà chua vào xào cho ra màu đẹp, thêm 1 hủ sả tế vào xào qua cho ra màu

- Khi cà chua mềm thì cho nước dừa/ nước hầm xương vào.

- Thêm khoảng 1-1,5lit nước lạnh. Tiếp tục đun sôi và cho 1/2 vắt me vào, nêm 2 muỗng cafe hạt nêm, 2 muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe bột ngọt, chút nước mắm. Nêm nếm vừa khẩu vị gia đình

- Cho nước lẩu ra nồi, thêm hành lá và thì là, hành - tỏi phi vàng vào. Nhúng cá và thưởng thức thôi

 

Tối nay ăn gì: Nấu lẩu cá khoai chiêu đãi gia đình nhà chồng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hoàng Thùy

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