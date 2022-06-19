Tối nay ăn gì: Nấu lẩu cá khoai chiêu đãi gia đình nhà chồng!

Nấu lẩu cá khoai, bàn ăn đầy topping chất lượng, nước dùng chua nhẹ, ngọt thanh
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LẨU CÁ KHOAI
Nguyên liệu:
- 1kg cá khoai
- 200gr hành lá
- 4 trái cà chua
- 200gr thì là
- 1/2 hộp me nhỏ
- Bún tươi
- Sa tế cay
- Hành, tỏi, ớt, gia vị muối, hạt nêm, đường, bột ngọt
- Rau nhúng lẩu mồng tơi, rau muống, bắp chuối bào,.....
Cách làm:
- Làm sạch cá trước khi nấu
- Băm nhuyễn hành tỏi, ớt đập dập.
- Bắc nồi lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn, phi thơm hành - tỏi băm
- Sau khi hành tỏi vàng, vớt ra cho chén riêng.
- Cho cà chua vào xào cho ra màu đẹp, thêm 1 hủ sả tế vào xào qua cho ra màu
- Khi cà chua mềm thì cho nước dừa/ nước hầm xương vào.
- Thêm khoảng 1-1,5lit nước lạnh. Tiếp tục đun sôi và cho 1/2 vắt me vào, nêm 2 muỗng cafe hạt nêm, 2 muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe bột ngọt, chút nước mắm. Nêm nếm vừa khẩu vị gia đình
- Cho nước lẩu ra nồi, thêm hành lá và thì là, hành - tỏi phi vàng vào. Nhúng cá và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hoàng Thùy