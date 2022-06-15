Heo quay xào húng quế, ăn với cơm siêu kích thích!

Heo quay giòn, thơm ngon, xào với xốt sánh sánh, đậm đà, thơm nồng vị húng quế
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HEO QUAY XÀO HÚNG QUẾ
Nguyên liệu:
- 200gr thịt heo quay
- 1/2 củ hành tây
- 200gr đậu đũa
- Ớt chuông đỏ
- Rau húng quế, hành lá
- 3 tép tỏi
- Gia vị làm nước xốt: 1 muỗng canh hắc xì dầu + 1/2 muỗng canh dầu hào + 1/2 muỗng canh nước tương + 1 muỗng canh đường + 1 muỗng cafe tiêu xay. Trộn tất cả cho hoà tan với nhau.
- Gia vị chế biến: đường, bột ngọt, tiêu, nước mắm
Cách làm:
- Bắc chảo lên bếp, cho vào 3 muỗng dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho hành tây xắt hạt lựu và tỏi băm vào phi lên cho vàng thơm.
- Tiếp đến cho toàn bộ thịt heo quay vào chảo, đảo nhanh. Nêm vào đó 1/2 muỗng canh nước mắm và ít bột ngọt.
- Cho toàn bộ ớt chuông và đậu đũa xắt hạt lựu vào chảo, đảo nhanh. Thêm 1 muỗng canh nước lọc để hơi nước làm chín rau quả.
- Cho nước xốt đã pha chế vào chảo. Đảo đều cho nước xốt thấm tất cả mọi nguyên liệu.
- Nêm lại cho vừa ăn. Tắt bếp rồi cho toàn bộ lá húng quế và hành lá vào chảo.
- Xúc tất cả ra dĩa, rắc tiêu và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Huỳnh Tấn Phát