Heo quay xào húng quế, ăn với cơm siêu kích thích!

Món ngon mỗi ngày 15/06/2022 08:25

Heo quay giòn, thơm ngon, xào với xốt sánh sánh, đậm đà, thơm nồng vị húng quế

 HEO QUAY XÀO HÚNG QUẾ

Heo quay xào húng quế, ăn với cơm siêu kích thích! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr thịt heo quay
  • 1/2 củ hành tây
  • 200gr đậu đũa
  • Ớt chuông đỏ
  • Rau húng quế, hành lá
  • 3 tép tỏi
  • Gia vị làm nước xốt: 1 muỗng canh hắc xì dầu + 1/2 muỗng canh dầu hào + 1/2 muỗng canh nước tương + 1 muỗng canh đường + 1 muỗng cafe tiêu xay. Trộn tất cả cho hoà tan với nhau.
  • Gia vị chế biến: đường, bột ngọt, tiêu, nước mắm
Heo quay xào húng quế, ăn với cơm siêu kích thích! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Bắc chảo lên bếp, cho vào 3 muỗng dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho hành tây xắt hạt lựu và tỏi băm vào phi lên cho vàng thơm.

- Tiếp đến cho toàn bộ thịt heo quay vào chảo, đảo nhanh. Nêm vào đó 1/2 muỗng canh nước mắm và ít bột ngọt.

- Cho toàn bộ ớt chuông và đậu đũa xắt hạt lựu vào chảo, đảo nhanh. Thêm 1 muỗng canh nước lọc để hơi nước làm chín rau quả.

- Cho nước xốt đã pha chế vào chảo. Đảo đều cho nước xốt thấm tất cả mọi nguyên liệu.

- Nêm lại cho vừa ăn. Tắt bếp rồi cho toàn bộ lá húng quế và hành lá vào chảo. 

- Xúc tất cả ra dĩa, rắc tiêu và thưởng thức

 

Heo quay xào húng quế, ăn với cơm siêu kích thích! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Huỳnh Tấn Phát

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