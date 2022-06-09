Sáng nay ăn gì: Xôi gà nướng dẻo thơm - Gà nướng đậm đà!

Món ngon mỗi ngày 09/06/2022 07:02

Gà nướng thơm phức, ăn cùng xôi dẻo dẻo. Bữa sáng siêu chất lượng

XÔI GÀ NƯỚNG

Sáng nay ăn gì: Xôi gà nướng dẻo thơm - Gà nướng đậm đà! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Đùi, cánh gà
  • Xốt ướp thịt nướng 
  • Hành - ngò
  • Hành tím
  • Nếp
  • Đậu xanh
  • Nước cốt dừa
  • Nước xốt: nước tương, dầu ăn, mắm, dầu hào, tương cà, bột ngũ vị hương, mật ong

Cách làm:

- Nếp vo sạch cho vào nồi áp suất cùng đậu xanh. Nêm ít muối, hạt nêm, dầu ăn và nước cốt dừa, thêm nước xâm xấp mặt nếp để xôi tránh bị nhão. Chọn chế độ nấu và đợi xôi chín.

- Gà ướp với xốt ướp thịt nướng 1-2 tiếng/ ướp qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh cho thấm gia vị.

- Cho gà vào nồi chiên và nướng ở nhiệt độ 170-180 độ 15 phút, thêm 5 phút ở 200 độ cho da gà săn vàng.

- Hành tím bào mỏng. Đun dầu nóng, cho xíu muối và bột mì vào dầu sẽ làm hành phi giòn tan tránh bị ỉu.

- Chờ dầu sôi lăn tăn thì thả hành tím vào. Đảo nhẹ tay, đến khi hành có màu vàng thì vớt ra, để ráo

- Nước xốt: nước tương, dầu ăn, mắm, dầu hào, tương cà, bột ngũ vị hương, mật ong. Phi thơm tỏi băm rồi cho hỗn hợp nước xốt vào đảo đều, đun ở lửa nhỏ đến khi hh sánh lại là được.

- Xới xôi ra đĩa, xếp gà vào, rắc hành phi, hành ngò ăn kèm và chan nước xốt lên.

 

Sáng nay ăn gì: Xôi gà nướng dẻo thơm - Gà nướng đậm đà! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Đan Vy

Gà quay muối sả - Da áo đều lớp xốt đậm vị, thịt gà mọng nước ăn thật đã

Gà quay muối sả - Da áo đều lớp xốt đậm vị, thịt gà mọng nước ăn thật đã

Gà quay nguyên con thấm vị, da nướng thơm phức, chấm muối ăn siêu đỉnh

Xem thêm
Từ khóa:   món ăn sáng món xôi ngon Gà nướng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 21 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 11 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 11 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 37 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 11 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 11 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ