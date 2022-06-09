Sáng nay ăn gì: Xôi gà nướng dẻo thơm - Gà nướng đậm đà!

Gà nướng thơm phức, ăn cùng xôi dẻo dẻo. Bữa sáng siêu chất lượng

XÔI GÀ NƯỚNG

Nguyên liệu:

Đùi, cánh gà

Xốt ướp thịt nướng

Hành - ngò

Hành tím

Nếp

Đậu xanh

Nước cốt dừa

Nước xốt: nước tương, dầu ăn, mắm, dầu hào, tương cà, bột ngũ vị hương, mật ong

Cách làm:

- Nếp vo sạch cho vào nồi áp suất cùng đậu xanh. Nêm ít muối, hạt nêm, dầu ăn và nước cốt dừa, thêm nước xâm xấp mặt nếp để xôi tránh bị nhão. Chọn chế độ nấu và đợi xôi chín.

- Gà ướp với xốt ướp thịt nướng 1-2 tiếng/ ướp qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh cho thấm gia vị.

- Cho gà vào nồi chiên và nướng ở nhiệt độ 170-180 độ 15 phút, thêm 5 phút ở 200 độ cho da gà săn vàng.

- Hành tím bào mỏng. Đun dầu nóng, cho xíu muối và bột mì vào dầu sẽ làm hành phi giòn tan tránh bị ỉu.

- Chờ dầu sôi lăn tăn thì thả hành tím vào. Đảo nhẹ tay, đến khi hành có màu vàng thì vớt ra, để ráo

- Nước xốt: nước tương, dầu ăn, mắm, dầu hào, tương cà, bột ngũ vị hương, mật ong. Phi thơm tỏi băm rồi cho hỗn hợp nước xốt vào đảo đều, đun ở lửa nhỏ đến khi hh sánh lại là được.

- Xới xôi ra đĩa, xếp gà vào, rắc hành phi, hành ngò ăn kèm và chan nước xốt lên.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

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