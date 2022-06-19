Trưa nay ăn gì: Gà cay phô mai Hàn Quốc hot hit, kéo sợi siêu đã!

Làm gà xốt cay Hàn Quốc, phô mai kéo thơm, dai dai, cay cay ngon mê ly
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GÀ CAY PHÔ MAI HÀN QUỐC
Nguyên liệu:
- 1kg má đùi gà không xương/không da
- 200gr bắp cải
- 150gr khoai tây
- 1/2 củ hành tây
- 15gr tỏi băm
- 15gr gừng băm
- 50gr xốt Gochujang
- 30ml dầu mè 30ml
- 60ml nước tương
- 50gr mật ong
- 200gr phô mai Mozzarella
Cách làm:
- Bắp cải xắt mỏng, khoai tây cắt hạt lựu, hành tây xắt mỏng, băm gừng và tỏi. Sau đó để sang một bên
- Thịt gà cắt thành miếng vừa ăn.
- Ướp gà với gừng, tỏi băm nhuyễn, xốt Gochujang, dầu mè, nước tương và mật ong. Trộn đều và để gà ướp trong vòng 30 phút
- Bắc chảo sâu lòng lên bếp, lửa vừa, khi chảo nóng cho vào một chút dầu ăn. Cho gà ướp vào đảo đều. Đảo đến khi thịt gà hơi cứng lại.
- Sau đó cho bắp cải, khoai tây, hành tây vào đảo chung với gà. Nhỏ lửa, đậy nắp lại, nấu cho tới khi các nguyên liệu chín hẳn.
- Sau khi thịt chín, đẩy các nguyên liệu qua một bên, tạo ra một khoảng trống ở giữa chảo, cho mozzarella cheese vào, đậy nắp lại cho tới khi chảy ra hoàn toàn.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Frank Pham