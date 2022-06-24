Tối nay ăn gì: Mâm cơm hấp dẫn, dinh dưỡng cùng Canh bí đỏ non hầm!

Canh bí đỏ hầm, ngọt thanh, bổ sung chất vitamin A từ bí đỏ

CANH BÍ ĐỎ NON NHỒI THỊT HẦM

Nguyên liệu:

3 trái bí đỏ non

150gr thịt nạc vai

Hành lá, tiêu

Hạt nêm

Cách làm:

- Bí đỏ rửa sạch, gọt vỏ chừa lại phần nắp. Cắt rời phần nắp, dùng dao nhọn khoét sạch ruột bí, chỉ để lại cùi bí

- Hành lá thái nhỏ và trộn đều với thịt, thêm chút hạt nêm và tiêu, trộn đều

- Nhồi thịt vào từng trái bí đỏ. Dùng tăm ghim nắp bí vào thân bí.

- Cho bí đã nhồi vào nồi cho nước ngập bí thêm chút bột canh đun sôi rồi hạ lửa ninh tầm mười lăm phút là được

- Dọn ra bàn, thêm nước dùng và hành lá, tiêu, thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Vĩnh Quyên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-nay-an-gi-mam-com-hap-dan-dinh-duong-cung-canh-bi-do-non-ham-478109.html