Tối nay ăn gì: Mâm cơm hấp dẫn, dinh dưỡng cùng Canh bí đỏ non hầm!

Canh bí đỏ hầm, ngọt thanh, bổ sung chất vitamin A từ bí đỏ
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CANH BÍ ĐỎ NON NHỒI THỊT HẦM
Nguyên liệu:
- 3 trái bí đỏ non
- 150gr thịt nạc vai
- Hành lá, tiêu
- Hạt nêm
Cách làm:
- Bí đỏ rửa sạch, gọt vỏ chừa lại phần nắp. Cắt rời phần nắp, dùng dao nhọn khoét sạch ruột bí, chỉ để lại cùi bí
- Hành lá thái nhỏ và trộn đều với thịt, thêm chút hạt nêm và tiêu, trộn đều
- Nhồi thịt vào từng trái bí đỏ. Dùng tăm ghim nắp bí vào thân bí.
- Cho bí đã nhồi vào nồi cho nước ngập bí thêm chút bột canh đun sôi rồi hạ lửa ninh tầm mười lăm phút là được
- Dọn ra bàn, thêm nước dùng và hành lá, tiêu, thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Vĩnh Quyên