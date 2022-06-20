Sáng nay ăn gì: Mì vịt tiềm cho bữa sáng đầu tuần năng lượng!

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MÌ VỊT TIỀM

Nguyên liệu:

Vịt quay tiêu

Hạt sen + củ sen

Nấm đông cô + táo đỏ

3 trái dừa xiêm

Cải ngọt

6 vắt mì

1/4 trái đu đủ xanh

Gia vị: Dầu hào, giấm tiều

Cách làm:

- Nấm đông cô khô, táo đỏ khô rửa sạch ngâm nước ấm

- Lấy nước chấm vịt pha cùng nước 3 trái dừa xiêm. Cho phần xương vịt, đầu, cổ, cánh vào nấu lửa liu riu cùng nấm đông cô, táo đỏ, củ sen và chút dầu hào tầm 30 phút, cho hạt sen vào nấu 15-30 phút cho hạt sen mềm..

- Cho phần đùi vịt góc tư vào nấu thêm tầm 7 phút, nêm nếm vừa ăn..

- Đu đủ bào lát mỏng trụng nhanh qua nước sôi rồi ngâm cùng đường, giấm..

- Nước chấm: sa tế + ít nước chấm vịt + tương ớt và xíu giấm tiều

- Cải ngọt cắt bỏ gốc, cắt khúc trần nước sôi rồi bỏ vào thau nước đá cho giòn

- Mì vắt chần nước sôi sau đó xả nước lạnh cho hết phần bột, sau đó chần qua nước lèo để ráo

- Trình bày ra tô rồi chuẩn bị ăn thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-nay-an-gi-mi-vit-tiem-cho-bua-sang-dau-tuan-nang-luong-477617.html