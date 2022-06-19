Sáng nay ăn gì: Đổi gió cho bữa sáng - Pancake souffle trái cây tươi!

Pancake nướng thơm, ăn kèm trái cây tươi giòn. VỪa ngọt thanh, lại siêu healthy

Pancake Souffle

Nguyên liệu:

2 lòng đỏ trứng

1/2 muỗng cafe vanilla

50ml sữa tươi ấm

15gr bơ đun chảy

40gr bột bánh/ bột mì đa dụng

1gr baking powder

Muối

Cách làm:



- Trộn đều hỗn hợp lòng đỏ trứng với các nguyên liệu, trộn đều.

- 2 lòng trắng trứng + 40gr đường + chút cream of tartar. Trộn đều hỗn hợp

- Dùng chảo chống dính và khuôn tròn để tạo hình

- Đậy vung, lửa nhỏ, đến khi bánh phồng gấp đôi, đế vàng nâu, thì lật, và đậy vung kín.

- Ăn cùng bơ và maple syrup tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trang Le

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-nay-an-gi-doi-gio-cho-bua-sang-pancake-souffle-trai-cay-tuoi-477304.html