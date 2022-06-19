Sáng nay ăn gì: Đổi gió cho bữa sáng - Pancake souffle trái cây tươi!

Món ngon mỗi ngày 19/06/2022 07:00

Pancake nướng thơm, ăn kèm trái cây tươi giòn. VỪa ngọt thanh, lại siêu healthy

Pancake Souffle

Sáng nay ăn gì: Đổi gió cho bữa sáng - Pancake souffle trái cây tươi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 lòng đỏ trứng
  • 1/2 muỗng cafe vanilla
  • 50ml sữa tươi ấm
  • 15gr bơ đun chảy
  • 40gr bột bánh/ bột mì đa dụng
  • 1gr baking powder
  • Muối

Cách làm:

- Trộn đều hỗn hợp lòng đỏ trứng với các nguyên liệu, trộn đều.

- 2 lòng trắng trứng + 40gr đường + chút cream of tartar. Trộn đều hỗn hợp

- Dùng chảo chống dính và khuôn tròn để tạo hình

- Đậy vung, lửa nhỏ, đến khi bánh phồng gấp đôi, đế vàng nâu, thì lật, và đậy vung kín.

- Ăn cùng bơ và maple syrup tùy ý

 

Sáng nay ăn gì: Đổi gió cho bữa sáng - Pancake souffle trái cây tươi! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trang Le

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