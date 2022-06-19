Sáng nay ăn gì: Đổi gió cho bữa sáng - Pancake souffle trái cây tươi!

Pancake nướng thơm, ăn kèm trái cây tươi giòn. VỪa ngọt thanh, lại siêu healthy
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Pancake Souffle
Nguyên liệu:
- 2 lòng đỏ trứng
- 1/2 muỗng cafe vanilla
- 50ml sữa tươi ấm
- 15gr bơ đun chảy
- 40gr bột bánh/ bột mì đa dụng
- 1gr baking powder
- Muối
Cách làm:
- Trộn đều hỗn hợp lòng đỏ trứng với các nguyên liệu, trộn đều.
- 2 lòng trắng trứng + 40gr đường + chút cream of tartar. Trộn đều hỗn hợp
- Dùng chảo chống dính và khuôn tròn để tạo hình
- Đậy vung, lửa nhỏ, đến khi bánh phồng gấp đôi, đế vàng nâu, thì lật, và đậy vung kín.
- Ăn cùng bơ và maple syrup tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trang Le