Tối nay ăn gì: Vịt khìa nước dừa bóng bẩy, óng ánh màu vàng nâu bắt mắt!

Món ngon mỗi ngày 20/06/2022 17:00

Vịt khìa thơm nức, ăn kèm bánh mì hay bún đều ngon hết nấc

VỊT KHÌA NƯỚC DỪA

Tối nay ăn gì: Vịt khìa nước dừa bóng bẩy, óng ánh màu vàng nâu bắt mắt! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2.2kg vịt 
  • 1 lit nước dừa
  • Bột ngũ vị hương
  • Rượu trắng/ rượu mai quế lộ
  • Gừng, hành tím, tỏi
  • Gia vị: Nước tương, nước mắm, muối, đường, bột ngọt, tiêu, bột nêm
  • Bún tươi
  • Rau sống, giá, dưa leo, cải chua ăn kèm

Cách làm:

- Vịt sơ chế cẩn thận và bóp thật kĩ với rượu trắng, gừng và muối. Sau đó rửa qua thật nhiều lần nước để loại bỏ bớt đi mùi hôi lông từ vịt.

- Chuẩn bị một cái thau to, cho vào nước tương, nước mắm, đường, bột ngọt, bột nêm, ngũ vị hương, rượu mai quế lộ, hành tím và tỏi vào khuấy đều. Sau cùng cho vịt vào thau, massage vịt thật kĩ để gia vị thấm đều. Ướp trong 30 phút - 2 tiếng.

- Cho ít dầu vào một chảo to, dầu nóng cho vịt vào chiên sơ hai mặt cho đến khi thịt vịt săn lại. Cho dừa và hỗn hợp ướp thịt vịt ban nãy vào chảo, đậy nắp và bắt dầu khìa ở lửa nhỏ. 

0 Cứ 15 phút trở mặt vịt một lần để thịt ngấm đều gia vị. Sau khi nước dừa cạn hơn nửa chảo và vịt đã mềm, nêm nếm gia vị một lần nữa cho vừa ăn. Rồi chỉnh lửa ở mức trung bình để nước khìa vịt cạn bớt và keo lại. 

- Vịt nguội, chặt thành từng miếng vừa ăn, cho lên trên mặt bún, rưới chút nước xốt khìa vịt vào tô, ít rau sống, giá, dưa leo, chan chút nước mắm chua ngọt.

 

Tối nay ăn gì: Vịt khìa nước dừa bóng bẩy, óng ánh màu vàng nâu bắt mắt! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Skylie Nguyen

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