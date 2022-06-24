Trưa nay ăn gì: Bồi bổ bằng nồi cháo gà hầm nấm ngọt từ xương, gà dai chắc thịt!

Món ngon mỗi ngày 24/06/2022 12:00

Cháo gà nấu bằng nồi hầm siêu nhanh, thịt gà mềm dai, cháo ngọt thanh siêu đã

Cháo gà hầm nấm

Trưa nay ăn gì: Bồi bổ bằng nồi cháo gà hầm nấm ngọt từ xương, gà dai chắc thịt! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/2-1 con gà 
  • Gạo nếp, gạo tẻ, hạt sen/ đậu xanh/ hạt kê
  • Nấm: nấm rơm, nấm hương, nấm đùi gà/ nấm mối
  • Hành tím, hành tây, hành lá
  • Gia vị: nước mắm, muối, hạt tiêu
Trưa nay ăn gì: Bồi bổ bằng nồi cháo gà hầm nấm ngọt từ xương, gà dai chắc thịt! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Gà rửa sạch với muối, luộc cùng với mấy củ hành tím và ít gia vị cho ngấm

- Gạo rửa sạch, rang vàng nhẹ thơm lên

- Nấm xào với gia vị và hành củ cho thấm vị

- Hành tây, hành tím, hành lá thái nhỏ

- Gà chín vớt ra xé miếng nhỏ

- Trút toàn bộ gạo, nấm, gà đã xé nhỏ và xương gà, hành tây cùng gia vị vào nồi

- Tiếp đến đem đi hầm cháo khoảng 1 tiếng

- Bày ra mâm, thêm hành lá và tiêu, thưởng thức thôi

 

Trưa nay ăn gì: Bồi bổ bằng nồi cháo gà hầm nấm ngọt từ xương, gà dai chắc thịt! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Hòa Bùi

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