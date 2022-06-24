Trưa nay ăn gì: Bồi bổ bằng nồi cháo gà hầm nấm ngọt từ xương, gà dai chắc thịt!

Cháo gà nấu bằng nồi hầm siêu nhanh, thịt gà mềm dai, cháo ngọt thanh siêu đã
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Cháo gà hầm nấm
Nguyên liệu:
- 1/2-1 con gà
- Gạo nếp, gạo tẻ, hạt sen/ đậu xanh/ hạt kê
- Nấm: nấm rơm, nấm hương, nấm đùi gà/ nấm mối
- Hành tím, hành tây, hành lá
- Gia vị: nước mắm, muối, hạt tiêu
Cách làm:
- Gà rửa sạch với muối, luộc cùng với mấy củ hành tím và ít gia vị cho ngấm
- Gạo rửa sạch, rang vàng nhẹ thơm lên
- Nấm xào với gia vị và hành củ cho thấm vị
- Hành tây, hành tím, hành lá thái nhỏ
- Gà chín vớt ra xé miếng nhỏ
- Trút toàn bộ gạo, nấm, gà đã xé nhỏ và xương gà, hành tây cùng gia vị vào nồi
- Tiếp đến đem đi hầm cháo khoảng 1 tiếng
- Bày ra mâm, thêm hành lá và tiêu, thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hòa Bùi