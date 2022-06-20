Tới miền Tây thưởng thức đặc sản trứ danh - Bún nước lèo đậm đà, ngon mê ly!

Bún nước lèo Sóc Trăng, rau sống, topping ngập tràn, chất lượng, ăn siêu đã thèm
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BÚN MẮM SÓC TRĂNG - BÚN NƯỚC LÈO
Nguyên liệu:
- 250gr mắm cá linh
- 250gr mắm cá sặc
- 1 con cá lóc
- 500gr tôm đất
- 500gr thịt heo quay
- 500gr mực nang
- Củ ngãi bún
- Bó sả
- 5 trái dừa tươi
- Bún tươi
- Rau muống bào, bắp chuối, hẹ, bông súng, rau thơm
- Chanh, ớt
- Gia vị: nước mắm, muối, hành, tiêu, đường phèn
Cách làm:
- Trộn mắm cá linh + cá sặc nấu chung với nước 3 trái dừa, vớt bọt liên tục cho nước trong. Sau đó lọc qua rây để lọc phần cặn mắm (A)
- Tôm lột vỏ bỏ chỉ lưng, giữ lại phần đầu, mực làm sạch. Đem hấp tôm và mực, sau đó cho ra đĩa
- Cá lóc, đầu tôm luộc với nước 2 trái dừa còn lại. Luộc chín vớt ra: cá lóc gỡ lấy phần thịt ướp ít nước mắm - muối - hành - tiêu. Phi thơm hành, sau đó cho vào xào săn
- Lọc phần nước luộc tôm/cá (B)
- Cho nước phần A + B vào nồi đất. Sả đập dập bó lại thành 1 bó, củ ngãi bún nướng cho thơm xong đập dập bỏ vào túi lọc cho vào nồi nấu cùng..nêm nếm nước dùng vừa ăn..
- Bún trụng qua nước lèo, xếp tôm, cá, heo quay lên rồi chan nước lèo vào
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Quỳnh Phạm