Tới miền Tây thưởng thức đặc sản trứ danh - Bún nước lèo đậm đà, ngon mê ly!

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BÚN MẮM SÓC TRĂNG - BÚN NƯỚC LÈO

Nguyên liệu:

250gr mắm cá linh

250gr mắm cá sặc

1 con cá lóc

500gr tôm đất

500gr thịt heo quay

500gr mực nang

Củ ngãi bún

Bó sả

5 trái dừa tươi

Bún tươi

Rau muống bào, bắp chuối, hẹ, bông súng, rau thơm

Chanh, ớt

Gia vị: nước mắm, muối, hành, tiêu, đường phèn

Cách làm:

- Trộn mắm cá linh + cá sặc nấu chung với nước 3 trái dừa, vớt bọt liên tục cho nước trong. Sau đó lọc qua rây để lọc phần cặn mắm (A)

- Tôm lột vỏ bỏ chỉ lưng, giữ lại phần đầu, mực làm sạch. Đem hấp tôm và mực, sau đó cho ra đĩa

- Cá lóc, đầu tôm luộc với nước 2 trái dừa còn lại. Luộc chín vớt ra: cá lóc gỡ lấy phần thịt ướp ít nước mắm - muối - hành - tiêu. Phi thơm hành, sau đó cho vào xào săn

- Lọc phần nước luộc tôm/cá (B)

- Cho nước phần A + B vào nồi đất. Sả đập dập bó lại thành 1 bó, củ ngãi bún nướng cho thơm xong đập dập bỏ vào túi lọc cho vào nồi nấu cùng..nêm nếm nước dùng vừa ăn..

- Bún trụng qua nước lèo, xếp tôm, cá, heo quay lên rồi chan nước lèo vào

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-mien-tay-thuong-thuc-dac-san-tru-danh-bun-nuoc-leo-dam-da-ngon-me-ly-477477.html