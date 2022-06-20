Tới miền Tây thưởng thức đặc sản trứ danh - Bún nước lèo đậm đà, ngon mê ly!

Món ngon mỗi ngày 20/06/2022 10:20

Bún nước lèo Sóc Trăng, rau sống, topping ngập tràn, chất lượng, ăn siêu đã thèm

BÚN MẮM SÓC TRĂNG - BÚN NƯỚC LÈO

Tới miền Tây thưởng thức đặc sản trứ danh - Bún nước lèo đậm đà, ngon mê ly! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 250gr mắm cá linh
  • 250gr mắm cá sặc
  • 1 con cá lóc
  • 500gr tôm đất 
  • 500gr thịt heo quay
  • 500gr mực nang 
  • Củ ngãi bún
  • Bó sả
  • 5 trái dừa tươi
  • Bún tươi
  • Rau muống bào, bắp chuối, hẹ, bông súng, rau thơm
  • Chanh, ớt
  • Gia vị: nước mắm, muối, hành, tiêu, đường phèn

Cách làm:

- Trộn mắm cá linh + cá sặc nấu chung với nước 3 trái dừa, vớt bọt liên tục cho nước trong. Sau đó lọc qua rây để lọc phần cặn mắm (A)

- Tôm lột vỏ bỏ chỉ lưng, giữ lại phần đầu, mực làm sạch. Đem hấp tôm và mực, sau đó cho ra đĩa

- Cá lóc, đầu tôm luộc với nước 2 trái dừa còn lại. Luộc chín vớt ra: cá lóc gỡ lấy phần thịt ướp ít nước mắm - muối - hành - tiêu. Phi thơm hành, sau đó cho vào xào săn

- Lọc phần nước luộc tôm/cá (B)

 

Tới miền Tây thưởng thức đặc sản trứ danh - Bún nước lèo đậm đà, ngon mê ly! - Ảnh 2

 

- Cho nước phần A + B vào nồi đất. Sả đập dập bó lại thành 1 bó, củ ngãi bún nướng cho thơm xong đập dập bỏ vào túi lọc cho vào nồi nấu cùng..nêm nếm nước dùng vừa ăn..

- Bún trụng qua nước lèo, xếp tôm, cá, heo quay lên rồi chan nước lèo vào

 

Tới miền Tây thưởng thức đặc sản trứ danh - Bún nước lèo đậm đà, ngon mê ly! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

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