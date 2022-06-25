Tối nay ăn gì: Chế biến cơm trộn Hàn Quốc Bibimbap - Xốt ngon đậm đà, cay cay đã miệng!

Cơm trộn xốt cay, rau củ xào và topping siêu nhiều, ăn siêu cuốn
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CƠM TRỘN HÀN QUỐC - BIBIMBAP
Nguyên liệu:
- 1 chén cơm
- 200gr cà rốt
- 200gr nấm kim châm
- 200gr giá đỗ
- 200-300gr cải bó xôi
- 200gr bí ngòi, nấm hương tươi
- 300gr thịt bò
- 4 quả trứng gà
- Rong biển sợi khô
- Gia vị: Mè rang, dầu ăn, dầu mè, tỏi, muối ăn, dầu mè Ottogi
- Tương ớt Gochujang, xốt Mayonnaise
Cách làm:
- Sơ chế:
- Thịt bò thái lát mỏng: Ướp thịt bò với 1 muỗng tỏi băm, 2 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu mè, 1 muỗng giấm gạo, 1/2 muỗng dầu mè khoảng 25-30 phút trong tủ lạnh.
- Pha nước xốt: 1 muỗng tương ớt Hàn Quốc, 1 muỗng xốt Mayonnaise, 2 muỗng Gochujang, 2 muỗng nước lọc cho vào bát và khuấy đều cho nước xốt mịn.
- Cà rốt, bí ngòi thái chỉ. Nấm hương chần qua nước sôi thái mỏng.
- Nấm kim châm cắt gốc, rửa sạch, rau cải nhặt rửa sạch để ráo nước.
- Đun nồi nước, nước sôi cho rau cải vào chần qua khoảng 30 giây. Sau đó vớt ra chậu nước đá cho xanh rau. - Rau nguội vắt bớt lượng nước thừa, thái nhỏ vừa ăn. Trộn rau với 1 xíu muối, 1/2 muỗng dầu mè, ít mè rang.
- Lần lượt làm tương tự với giá và ướp gia vị.
- Xào lần lượt nấm hương, cà rốt, nấm kim châm với chút dầu ăn và gia vị cho chín.
- Phi tỏi với chút dầu ăn, cho bí xào xào đến khi chín tái là được và cho ra đĩa.
- Hai quả trứng trộn đều, đánh tan nêm ít gia vị cho vào tráng mỏng.
- Lấy thịt bò đã ướp ra. Cho 1 chút tỏi băm phi tiền sau đó cho thịt bò vào đảo đều đến khi thịt bò săn lại là được.
- Cho vào bát đá 1 suất cơm nén nhẹ
- Xếp lần lượt tất cả các nguyên liệu đã sơ chế lên trên mặt cơm.
- Thêm 1 lòng đỏ trứng gà vào chính giữa bát/ trứng ốp la đặt ở giữa. Rắc chút mè rang lên trên. Nếu dùng bát đá thì bật cho cơm nóng và hơi xém chút phần rìa.
- Rưới nước xốt lên bề mặt, thêm rong biển nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thắm Gà