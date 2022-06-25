Tối nay ăn gì: Chế biến cơm trộn Hàn Quốc Bibimbap - Xốt ngon đậm đà, cay cay đã miệng!

- Pha nước xốt: 1 muỗng tương ớt Hàn Quốc, 1 muỗng xốt Mayonnaise, 2 muỗng Gochujang, 2 muỗng nước lọc cho vào bát và khuấy đều cho nước xốt mịn.

- Cà rốt, bí ngòi thái chỉ. Nấm hương chần qua nước sôi thái mỏng.

- Nấm kim châm cắt gốc, rửa sạch, rau cải nhặt rửa sạch để ráo nước.

- Đun nồi nước, nước sôi cho rau cải vào chần qua khoảng 30 giây. Sau đó vớt ra chậu nước đá cho xanh rau. - Rau nguội vắt bớt lượng nước thừa, thái nhỏ vừa ăn. Trộn rau với 1 xíu muối, 1/2 muỗng dầu mè, ít mè rang.

- Lần lượt làm tương tự với giá và ướp gia vị.

- Xào lần lượt nấm hương, cà rốt, nấm kim châm với chút dầu ăn và gia vị cho chín.

- Phi tỏi với chút dầu ăn, cho bí xào xào đến khi chín tái là được và cho ra đĩa.

- Hai quả trứng trộn đều, đánh tan nêm ít gia vị cho vào tráng mỏng.

- Lấy thịt bò đã ướp ra. Cho 1 chút tỏi băm phi tiền sau đó cho thịt bò vào đảo đều đến khi thịt bò săn lại là được.

- Cho vào bát đá 1 suất cơm nén nhẹ

- Xếp lần lượt tất cả các nguyên liệu đã sơ chế lên trên mặt cơm.

- Thêm 1 lòng đỏ trứng gà vào chính giữa bát/ trứng ốp la đặt ở giữa. Rắc chút mè rang lên trên. Nếu dùng bát đá thì bật cho cơm nóng và hơi xém chút phần rìa.

- Rưới nước xốt lên bề mặt, thêm rong biển nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thắm Gà