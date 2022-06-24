Sườn om cay kiểu Hàn - Xuýt xoa, ngon tê tái!

Món ngon mỗi ngày 24/06/2022 10:00

Sườn heo om cay, tê tê ngon bắt mắt

SƯỜN HEO OM CAY BIẾN TẤU KIỂU HÀN QUỐC

Sườn om cay kiểu Hàn - Xuýt xoa, ngon tê tái! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1,5kg sườn heo
  • Nấm đùi gà, củ cải, cà rốt
  • Tỏi, hành tây, hành boaro
  • Dầu mè, hạt mè
Sườn om cay kiểu Hàn - Xuýt xoa, ngon tê tái! - Ảnh 2

Xốt cay:

  • 1 muỗng canh tương ớt gojuchang
  • 1 muỗng canh bột ớt gochugaru
  • 2 muỗng canh nước tương
  • 2 muỗng canh siro bắp/ mật ong 

Cách làm:

- Nấm đùi gà, củ cải, cà rốt, hành tây rửa sạch, thái khúc nhỏ vừa ăn.

- Sườn ngâm nước khoảng 30 phút cho trôi hết tiết bẩn, sau đó chần sơ với nước sôi và rửa lại thật sạch.

- Phi thơm tỏi băm với dầu mè, bỏ sườn vào đảo cho săn lại.

- Đổ phần hỗn hợp xốt hầm vào sườn, đảo đều rồi cho tiếp cà rốt, nấm vào nồi.

 

Sườn om cay kiểu Hàn - Xuýt xoa, ngon tê tái! - Ảnh 3

 

- Cho nước xâm xấp mặt thịt và hầm nhỏ lửa trong 30 phút.

- Khi sườn chín, róc xương, bỏ củ cải và hành tây vào hầm tiếp thêm 20 phút cho rau củ chín mềm.

 

Sườn om cay kiểu Hàn - Xuýt xoa, ngon tê tái! - Ảnh 4

 

- Cho hành boaro và hạt mè vào cho thơm, ăn kèm với cơm trắng và kim chi tùy ý

 

Sườn om cay kiểu Hàn - Xuýt xoa, ngon tê tái! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Như Phương Ly

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