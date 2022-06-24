Sườn om cay kiểu Hàn - Xuýt xoa, ngon tê tái!

Sườn heo om cay, tê tê ngon bắt mắt
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SƯỜN HEO OM CAY BIẾN TẤU KIỂU HÀN QUỐC
Nguyên liệu:
- 1,5kg sườn heo
- Nấm đùi gà, củ cải, cà rốt
- Tỏi, hành tây, hành boaro
- Dầu mè, hạt mè
Xốt cay:
- 1 muỗng canh tương ớt gojuchang
- 1 muỗng canh bột ớt gochugaru
- 2 muỗng canh nước tương
- 2 muỗng canh siro bắp/ mật ong
Cách làm:
- Nấm đùi gà, củ cải, cà rốt, hành tây rửa sạch, thái khúc nhỏ vừa ăn.
- Sườn ngâm nước khoảng 30 phút cho trôi hết tiết bẩn, sau đó chần sơ với nước sôi và rửa lại thật sạch.
- Phi thơm tỏi băm với dầu mè, bỏ sườn vào đảo cho săn lại.
- Đổ phần hỗn hợp xốt hầm vào sườn, đảo đều rồi cho tiếp cà rốt, nấm vào nồi.
- Cho nước xâm xấp mặt thịt và hầm nhỏ lửa trong 30 phút.
- Khi sườn chín, róc xương, bỏ củ cải và hành tây vào hầm tiếp thêm 20 phút cho rau củ chín mềm.
- Cho hành boaro và hạt mè vào cho thơm, ăn kèm với cơm trắng và kim chi tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Như Phương Ly