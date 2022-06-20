Xế chiều nhâm nhi hột vịt lộn rang me - Tán gẫu cùng bạn bè hết ý!

Hột vịt lộn xốt me chua ngọt, ăn với rau răm bắt vị giác

Hột vịt lộn rang me

Nguyên liệu:

10 trứng vịt lộn

1 chén nước cốt me

1 muỗng bột gạo/ bột năng

Rau răm

100gr đậu phộng

Gia vị, hành tím, tỏi, ớt

2 muỗng tương cà

Cách làm:



- Luộc trứng khoảng 20-25 phút, bóc vỏ rồi để ra tô.

- Phi hành, tỏi cho thơm...cho nước me, ớt vào, thêm khoảng 4 - 5 muỗng canh đường. 1 muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng cafe muối, 2 muỗng tương cà, đun sôi, cho từ từ bột gạo pha loãng vào thấy xốt sền sệt là được.

- Nêm nếm xốt vừa ăn rồi cho trứng vào, đun liu riu với lửa nhỏ, cho thêm rau răm, đậu phộng rang vào là hoàn thành.

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Hoang Em Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-chieu-nham-nhi-hot-vit-lon-rang-me-tan-gau-cung-ban-be-het-y-477608.html