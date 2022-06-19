Làm mưa làm gió một thời bánh mì bơ tỏi phô mai ngon nức!

Bánh mì phô mai bơ tỏi nức mũi, giòn rụm béo ngậy
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Bánh mì bơ tỏi phô mai
Nguyên liệu:
- 200gr bột mì số 13/ bột mì số 11
- 80ml sữa tươi không đường
- 3gr men nở Instant
- 2gr muối
- 1 quả trứng gà
- 20gr đường
- 100gr phô mai
- 30gr bơ lạt
Xốt bơ tỏi:
- 1 muỗng canh tỏi băm
- 1 muỗng canh hành lá
- 1 muỗng canh đường
- 1 muỗng canh Mayonnaise
- 1 muỗng canh trứng gà đánh tan
- 18gr bơ lạt
Cách làm:
- Cho vào âu 200gr bột mì, men nở, đường trộn đều rồi sau đó mới cho muối
- Tiếp tục cho sữa tươi vào từ từ và nhào bột cho đến khi thành khối mịn thì chia 30gr bơ thành 3 lần vào nhào lần lượt đến khi bột không dính tay
- Quét bơ vào khuôn và ủ bột trong vòng 60 phút cho bột nở gấp đôi
- Cho vào bát gồm: 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh hành cắt nhỏ, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh mayonnaise, 1 muỗng canh trứng gà đánh tan, 18gr bơ lạt để mềm ở nhiệt độ phòng. Sau đó dùng muỗng tán nhuyễn và đánh đều hỗn hợp cho tan quyện vào nhau.
- Sau khi ủ bột, dùng tay ép nhẹ cho phần khí trong bột thoát hết ra ngoài cho vừa khuôn. Sau đó dùng dao/ miếng cắt bột rồi cắt bột thành các đường ngang và dọc chéo nhau tạo thành hình ô vuông nhỏ.
- Cho hỗn hợp bơ tỏi trải đều lên mặt bánh và rắc thêm phomai
- Nướng bánh:
- Làm nóng nồi chiên không dầu ở 180 độ trong vòng 10 phút
- Sau đó bọc mặt bánh bằng giấy bạc rồi cho bánh vào nướng ở 170 độ trong 20 phút.
- Sau 20 phút, gỡ giấy bạc ra và nướng thêm 5 phút để mặt bánh vàng đẹp mắt.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Hoài Vũ