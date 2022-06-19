Làm mưa làm gió một thời bánh mì bơ tỏi phô mai ngon nức!

Món ngon mỗi ngày 19/06/2022 09:05

Bánh mì phô mai bơ tỏi nức mũi, giòn rụm béo ngậy

Bánh mì bơ tỏi phô mai

Làm mưa làm gió một thời bánh mì bơ tỏi phô mai ngon nức! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr bột mì số 13/ bột mì số 11
  • 80ml sữa tươi không đường
  • 3gr men nở Instant
  • 2gr muối
  • 1 quả trứng gà
  • 20gr đường
  • 100gr phô mai
  • 30gr bơ lạt 

Xốt bơ tỏi:

  • 1 muỗng canh tỏi băm
  • 1 muỗng canh hành lá
  • 1 muỗng canh đường
  • 1 muỗng canh Mayonnaise
  • 1 muỗng canh trứng gà đánh tan
  • 18gr bơ lạt
Làm mưa làm gió một thời bánh mì bơ tỏi phô mai ngon nức! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cho vào âu 200gr bột mì, men nở, đường trộn đều rồi sau đó mới cho muối

- Tiếp tục cho sữa tươi vào từ từ và nhào bột cho đến khi thành khối mịn thì chia 30gr bơ thành 3 lần vào nhào lần lượt đến khi bột không dính tay

- Quét bơ vào khuôn và ủ bột trong vòng 60 phút cho bột nở gấp đôi

- Cho vào bát gồm: 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh hành cắt nhỏ, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh mayonnaise, 1 muỗng canh trứng gà đánh tan, 18gr bơ lạt để mềm ở nhiệt độ phòng. Sau đó dùng muỗng tán nhuyễn và đánh đều hỗn hợp cho tan quyện vào nhau.

- Sau khi ủ bột, dùng tay ép nhẹ cho phần khí trong bột thoát hết ra ngoài cho vừa khuôn. Sau đó dùng dao/ miếng cắt bột rồi cắt bột thành các đường ngang và dọc chéo nhau tạo thành hình ô vuông nhỏ.

- Cho hỗn hợp bơ tỏi trải đều lên mặt bánh và rắc thêm phomai

 

Làm mưa làm gió một thời bánh mì bơ tỏi phô mai ngon nức! - Ảnh 3

  • Nướng bánh:

- Làm nóng nồi chiên không dầu ở 180 độ trong vòng 10 phút

- Sau đó bọc mặt bánh bằng giấy bạc rồi cho bánh vào nướng ở 170 độ trong 20 phút.

- Sau 20 phút, gỡ giấy bạc ra và nướng thêm 5 phút để mặt bánh vàng đẹp mắt.

 

Làm mưa làm gió một thời bánh mì bơ tỏi phô mai ngon nức! - Ảnh 4
 

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thu Hoài Vũ

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