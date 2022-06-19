Làm mưa làm gió một thời bánh mì bơ tỏi phô mai ngon nức!

1 muỗng canh tỏi băm

1 muỗng canh hành lá

1 muỗng canh đường

1 muỗng canh Mayonnaise

1 muỗng canh trứng gà đánh tan

18gr bơ lạt

Cách làm:



- Cho vào âu 200gr bột mì, men nở, đường trộn đều rồi sau đó mới cho muối

- Tiếp tục cho sữa tươi vào từ từ và nhào bột cho đến khi thành khối mịn thì chia 30gr bơ thành 3 lần vào nhào lần lượt đến khi bột không dính tay

- Quét bơ vào khuôn và ủ bột trong vòng 60 phút cho bột nở gấp đôi

- Cho vào bát gồm: 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh hành cắt nhỏ, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh mayonnaise, 1 muỗng canh trứng gà đánh tan, 18gr bơ lạt để mềm ở nhiệt độ phòng. Sau đó dùng muỗng tán nhuyễn và đánh đều hỗn hợp cho tan quyện vào nhau.

- Sau khi ủ bột, dùng tay ép nhẹ cho phần khí trong bột thoát hết ra ngoài cho vừa khuôn. Sau đó dùng dao/ miếng cắt bột rồi cắt bột thành các đường ngang và dọc chéo nhau tạo thành hình ô vuông nhỏ.

- Cho hỗn hợp bơ tỏi trải đều lên mặt bánh và rắc thêm phomai

Nướng bánh:

- Làm nóng nồi chiên không dầu ở 180 độ trong vòng 10 phút

- Sau đó bọc mặt bánh bằng giấy bạc rồi cho bánh vào nướng ở 170 độ trong 20 phút.

- Sau 20 phút, gỡ giấy bạc ra và nướng thêm 5 phút để mặt bánh vàng đẹp mắt.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Hoài Vũ