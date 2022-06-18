Bánh bí đỏ dừa sợi nhân mật ong ngọt ngào, dẻo dai!

Bí đỏ ngọt ngọt, tạo hình hấp bánh siêu ngon
- Ăn healthy với ức gà cuộn rong biển, không dầu mỡ, không ngấy!
- Trưa nay ăn gì: Chiêu đãi món mới hấp dẫn - Sườn non xốt cam mật ong!
BÁNH BÍ ĐỎ LĂN DỪA SỢI
Nguyên liệu:
- 500gr bí đỏ
- 300gr dừa bào sợi sấy khô
- 250gr bột nếp
- 100gr đường
- 200ml sữa tươi
- Mật ong
- Dầu ăn
- Lá dứa
Cách làm:
- Gọt bỏ vỏ, rửa sạch bí đỏ, cắt thành những miếng nhỏ. Đem bí đỏ đặt vào xửng, hấp cho chín mềm
- Khi bí đỏ chín thì dùng dụng cụ nghiền nghiền nhuyễn bí đỏ ra, sau đó thêm đường, sữa và bột nếp và cho đến khi bột dẻo và dễ nặn thành hình.
- Trong lúc nặn bánh cho cho 1 ít dầu ăn ra tay để khi hấp bánh sẽ không bị dính, cho 1 ít mật ong vào làm nhân bánh để bánh dậy mùi và ngọt thanh hơn.
- Hấp bánh tầm 10 phút cùng với lá dứa sau đó lấy bánh ra, để nguội, sau đó lăn qua với dừa
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Oanh Hoàng