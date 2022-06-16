Ăn vặt Gà chiên lá quế kiểu Đài Loan - Giòn giòn, thơm béo, thích mê!

Làm món gà chiên ăn vặt, siêu ngon, siêu đơn giản, mùi thơm nức

GÀ CHIÊN LÁ QUẾ

Nguyên liệu:

500gr ức gà thái miếng vuông

Lá húng quế

Phần ướt:

2 muỗng nước

1 muỗng bột nêm gà

2 muỗng nước tương

1 muỗng tỏi bằm nhuyễn

1/2 muỗng tiêu

1/2 muỗng gừng bằm nhuyễn

1/2 muỗng ngũ vị hương

1/2 muỗng đường

Cách làm:

- Trộn đều phần bột ướt, rồi cho gà đã thái miếng vào ướp ít nhất 30 phút

Phần bột khô:

- Trộn tỉ lệ 3 tinh bột ngô với 1 bột gạo.

- Áo đều thịt với phần bột khô, rũ bớt bột thừa

- Rán ở lửa vừa khi vàng nhẹ thì bỏ ra đĩa

- Cho húng quế vào chiên giòn vớt ra

- Cho phần gà vào chiên lần 2 cho vàng giòn

- Ráo dầu rắc bột tỏi/ bột hành, xóc với lá quế và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: FB Ha Phuong Le

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