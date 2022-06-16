Ăn vặt Gà chiên lá quế kiểu Đài Loan - Giòn giòn, thơm béo, thích mê!

Làm món gà chiên ăn vặt, siêu ngon, siêu đơn giản, mùi thơm nức
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GÀ CHIÊN LÁ QUẾ
Nguyên liệu:
- 500gr ức gà thái miếng vuông
- Lá húng quế
Phần ướt:
- 2 muỗng nước
- 1 muỗng bột nêm gà
- 2 muỗng nước tương
- 1 muỗng tỏi bằm nhuyễn
- 1/2 muỗng tiêu
- 1/2 muỗng gừng bằm nhuyễn
- 1/2 muỗng ngũ vị hương
- 1/2 muỗng đường
Cách làm:
- Trộn đều phần bột ướt, rồi cho gà đã thái miếng vào ướp ít nhất 30 phút
- Phần bột khô:
- Trộn tỉ lệ 3 tinh bột ngô với 1 bột gạo.
- Áo đều thịt với phần bột khô, rũ bớt bột thừa
- Rán ở lửa vừa khi vàng nhẹ thì bỏ ra đĩa
- Cho húng quế vào chiên giòn vớt ra
- Cho phần gà vào chiên lần 2 cho vàng giòn
- Ráo dầu rắc bột tỏi/ bột hành, xóc với lá quế và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: FB Ha Phuong Le