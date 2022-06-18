Xế chiều thưởng thức bánh bông lan phô mai mềm xốp, tan ngay trong miệng!

Bông lan phô mai Nhật Bản mềm xốp, ăn ngọt ngọt, thanh thanh và thơm nức mũi

Bánh Bông lan phô mai Nhật Bản

Nguyên liệu:

120gr cream cheese

40ml sữa tươi không đường

3 quả trứng

25gr bột mì đa dụng

10gr bột bắp

65gr đường

40gr bơ lạt

Cách làm:



- Bỏ cream cheese ra khỏi tủ lạnh cho mềm hơn.

- Tách lòng đỏ và lòng trắng trứng, lòng trắng bỏ tủ mát đợi đánh. Đánh lòng đỏ trứng trước.

- Đun 1 nồi nước để lửa nhỏ, bỏ bát cream cheese vào nồi, nghiền cream cheese, sau đó đổ thêm sữa vào khuấy đều. Cho thêm bơ lạt vào, khi bơ tan gần hết thì tắt bếp, bỏ bát ra khỏi nồi, khuấy đều hỗn hợp.

- Tiếp tục thêm lòng đỏ trứng, bột mì và bột bắp vào hỗn hợp và trộn đều lên.

- Đánh lòng trắng trứng đến khi có chóp

Trộn lần 1: Cho khoảng 1/4 phần lòng trắng đã đánh vào tô bột lòng đỏ

Cho khoảng 1/4 phần lòng trắng đã đánh vào tô bột lòng đỏ Trộn lần 2: Cho tiếp 1/4 phần lòng trắng

Cho tiếp 1/4 phần lòng trắng Trộn lần 3: Đổ tô bột lòng đỏ vào tô lòng trắng còn lại

- Đổ vào khuôn, thực hiện các thao tác loại bỏ bọt khí lớn.

Nướng bánh:

- Làm nóng nồi 140 độ trong 10-15 phút

- Đổ nước sôi vào 1 khay to hơn rồi đặt khuôn vào giữa

Lần 1: 120 độ trong 90 phút

120 độ trong 90 phút Lần 2: 140-150 độ trong 10- 15 phút

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoàng Ánh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-chieu-thuong-thuc-banh-bong-lan-pho-mai-mem-xop-tan-ngay-trong-mieng-477300.html