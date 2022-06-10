Bánh mì cuộn kem trứng nướng thơm phức - Ăn vặt bánh ngọt xế chiều!

Bánh mì mềm xốp, nhân kem ngọt ngọt béo béo
- Khoai môn chiên giòn béo ngậy - Nhân phô mai tan chảy siêu kích thích
- Hè mát lạnh sảng khoái, làm kem sầu riêng ăn giải nhiệt thôi!
BÁNH MÌ CUỘN KEM TRỨNG
Nguyên liệu:
Phần bánh mì:
- 200gr bột mì
- 100ml sữa tươi
- 20gr đường
- 2gr muối
- 2gr men nở
- 20gr bơ lạt
- 25gr bột mì + 60ml nước: bột chín
Phần kem trứng:
- 2 lòng đỏ trứng
- 20gr đường
- 100ml sữa tươi
- 10gr bột mì
Cách làm:
- Phần bánh mì:
- Trộn đều 25gr bột + 60ml sữa tươi, đảo lửa nhỏ trên bếp đến khi đặc lại
- Trộn các nguyên liệu vào nhau, cùng với phần bột đã chín ở trên, đảo đều sau đó nhồi bột trong khoảng 20 phút.
- Ủ bột 1 tiếng rồi mang đi tạo hình
- Phần kem trứng:
- Trộn đều các nguyên liệu, đun nhỏ lửa đến khi đặc thành dạng kem ròi mang đi tạo hình
- Tạo hình:
- Cán mỏng phần bột, dàn đều phần nhân kem trứng lên trên, sau đó cuộn lại
- Dùng 1 sợi chỉ cắt thành từng khoanh bánh và xếp vào khuôn
- Nướng bánh:
- Làm nóng nồi 180 độ 10 phút
- Lần 1: 170 độ trong 25 phút có bọc giấy bạc
- Lần 2: 160 độ trong 5-7 phút
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hoàng Ánh