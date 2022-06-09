Nhân thịt heo băm đậm đà, vỏ bánh chiên nước vừa mềm, vừa giòn nhẹ, thích mê
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Bánh bao chiên nước
Nguyên liệu:
Vỏ bánh:
- 2 cốc bột mì
- 1 cốc sữa ấm 30C
- 1 muỗng men nở
- 2 muỗng đường bột
- 1 nhúm muối
Nhân bánh:
- 450gr thịt heo xay
- 2 muỗng dầu hào
- 1 muỗng nước tương
- 3 muỗng hành lá thái nhỏ
- 1 quả trứng gà
- 2 muỗng nước
Nước chấm:
- 1 muỗng nước tương
- 1 muỗng ớt chưng dầu
Cách làm:
- Trộn bột cho vỏ bánh trong 5 phút/ cho tới khi khối bột mịn hoàn toàn
- Đậy bột lại, cho bột nghỉ khoảng 2 tiếng/ cho tới khi bột nở gấp đôi
- Trộn nhân bánh cho hòa quyện
- Tạo hình bánh
- Để bánh nghỉ 5 phút trước khi chiên
- Trong 1 chiếc chảo, cho 2 muỗng dầu ăn, xếp bánh vào, cho 1 cốc nước vào rồi đậy nắp chiên trong 8-10 phút/ đến khi nước cạn hết là bánh chín
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tram Vu