Nhân thịt heo băm đậm đà, vỏ bánh chiên nước vừa mềm, vừa giòn nhẹ, thích mê

Bánh bao chiên nước

Nguyên liệu:

Vỏ bánh:

2 cốc bột mì

1 cốc sữa ấm 30C

1 muỗng men nở

2 muỗng đường bột

1 nhúm muối

Nhân bánh:

450gr thịt heo xay

2 muỗng dầu hào

1 muỗng nước tương

3 muỗng hành lá thái nhỏ

1 quả trứng gà

2 muỗng nước

Nước chấm:

1 muỗng nước tương

1 muỗng ớt chưng dầu

Cách làm:

- Trộn bột cho vỏ bánh trong 5 phút/ cho tới khi khối bột mịn hoàn toàn

- Đậy bột lại, cho bột nghỉ khoảng 2 tiếng/ cho tới khi bột nở gấp đôi

- Trộn nhân bánh cho hòa quyện

- Tạo hình bánh

- Để bánh nghỉ 5 phút trước khi chiên

- Trong 1 chiếc chảo, cho 2 muỗng dầu ăn, xếp bánh vào, cho 1 cốc nước vào rồi đậy nắp chiên trong 8-10 phút/ đến khi nước cạn hết là bánh chín

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tram Vu

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-bao-chien-nuoc-doc-la-vo-mong-gion-nhe-474655.html