Bánh bao chiên nước độc lạ - Vỏ mỏng, giòn nhẹ!

Món ngon mỗi ngày 09/06/2022 13:13

Nhân thịt heo băm đậm đà, vỏ bánh chiên nước vừa mềm, vừa giòn nhẹ, thích mê

Bánh bao chiên nước

Bánh bao chiên nước độc lạ - Vỏ mỏng, giòn nhẹ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

 Vỏ bánh:

  • 2 cốc bột mì
  • 1 cốc sữa ấm 30C
  • 1 muỗng men nở
  • 2 muỗng đường bột
  • 1 nhúm muối

Nhân bánh:

  • 450gr thịt heo xay
  • 2 muỗng dầu hào
  • 1 muỗng nước tương
  • 3 muỗng hành lá thái nhỏ
  • 1 quả trứng gà
  • 2 muỗng nước

 Nước chấm:

  • 1 muỗng nước tương
  • 1 muỗng ớt chưng dầu

Cách làm:

- Trộn bột cho vỏ bánh trong 5 phút/ cho tới khi khối bột mịn hoàn toàn

- Đậy bột lại, cho bột nghỉ khoảng 2 tiếng/ cho tới khi bột nở gấp đôi

- Trộn nhân bánh cho hòa quyện

- Tạo hình bánh

- Để bánh nghỉ 5 phút trước khi chiên

- Trong 1 chiếc chảo, cho 2 muỗng dầu ăn, xếp bánh vào, cho 1 cốc nước vào rồi đậy nắp chiên trong 8-10 phút/ đến khi nước cạn hết là bánh chín

 

Bánh bao chiên nước độc lạ - Vỏ mỏng, giòn nhẹ! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Tram Vu

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