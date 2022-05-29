Chế biến mâm hải sản xốt cay bắt mắt tại nhà, công thức đơn giản mà ngon "nhức cái nách"

Trổ tài Hải sản tươi ngon, xốt đậm đà thích mê

Hải sản mâm

Nguyên liệu:

Tôm, cua, ghẹ, mực, bạch tuộc, ngao, bề bề,...

Bắp ngọt, thơm

Nấm

Riềng, xả, tỏi, hành tím, gừng, lá chanh, ớt, me chua

Gia vị: Đường, dầu hào, pate tomyum, tương ớt Hàn Quốc

Cách làm:

Xốt hải sản:

- Băm nhỏ riềng, sả, tỏi, hành tím, ớt tươi. Thái nhỏ thơm.

- Đun bơ cho tan chảy. Sau đó cho hỗn hợp bên trên vào phi thơm. Rồi đổ thơm vào xào cùng

- Thêm vào muỗng pate tomyum, đảo nhỏ lửa. Tiếp đến cho 1 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc vào, đảo đều tay. Vò dập lá chanh rồi thả vào. Rồi cho vào 1 bát con nước, đun nhỏ lửa.

- Ngâm me chua với nước ấm, rồi chắt lấy nước cốt, đổ vào chảo xốt. Thêm đường + dầu hào. Chua cay mặn ngọt vừa miệng là được.

- Cho nấm và ngao vào phần xốt. Sau khi nấm và ngao chín vớt ra nồi riêng, đun nhỏ lửa thêm 1 xíu cho sốt sệt lại là được.

- Bắc 1 nồi nước lên bếp, cho bắp vào luộc chín. Vớt ra, để ráo

- Đập vài nhánh gừng vào nồi nước bắp, cho các loại hải sản còn lại vào luộc, vừa chín tới thì vớt ra.

- Đun nóng xốt, đổ vào hải sản + bắp rồi trộn đều, lắc đều nó lên. Đổ ra mâm và thưởng thức.





Chúc mọi người làm thành công!



Nguồn: Fb Trang Thùy Lương

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/che-bien-mam-hai-san-xot-cay-bat-mat-tai-nha-cong-thuc-don-gian-ma-ngon-nhuc-cai-nach-468320.html